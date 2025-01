Czy psy naprawdę oglądają telewizję? Naukowcy rozwiewają wątpliwości

Rozwój technologii znacząco wpłynął na to, jak psy odbierają obrazy na ekranie. Nowoczesne telewizory o wysokiej rozdzielczości emitują mniej migotania niż starsze modele, co ułatwia psom skupienie wzroku. Dzięki temu zwierzęta chętniej spoglądają w ekrany naszych telewizorów.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie powstały specjalne programy telewizyjne dedykowane psom. Telewizja dla psów często zawiera zmontowane z różnych ujęć golden retrievery biegające po plażach przy delikatnym dźwięku pianina. Tego rodzaju treści z reguły przyciągają uwagę czworonogów.

Treści na mediach społecznościowych

Również platformy takie jak TikTok i Instagram obfitują w filmiki przedstawiające psy reagujące na bodźce z ekranów telewizorów. Czworonogi pokazane w takich materiałach próbują jeść jedzenie widoczne na ekranie telewizora lub reagują na smutne sceny z filmów, takich jak Król Lew. Nie jest jednak do końca jasne, czy psy rzeczywiście angażują się w oglądanie telewizji, czy to jedynie efekt reakcji na dźwięki i ruch na ekranie.

Dr Freya Mowat, okulistka weterynaryjna i profesor w Szkole Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Wisconsin-Madison, prowadzi badania nad tym, jak psy odbierają telewizję. Wraz ze swoim zespołem zaprojektowała specjalny test wzroku dla psów, który polegał na obserwacji ich zachowań podczas oglądania ekranów w warunkach laboratoryjnych.

Co lubią oglądać psy?

W 2022 roku dr Mowat przeprowadziła ankietę wśród ponad 1200 właścicieli psów na całym świecie, aby dowiedzieć się, jakie programy telewizyjne ich psy najchętniej oglądają. Wyniki nie były szczególnie zaskakujące.

„Większość psów najbardziej lubi oglądać psy – tak jak ludzie lubią oglądać ludzi” – mówi Mowat.

Ponadto właściciele zgłaszali, że ich psy chętniej oglądały z nimi filmy akcji i science-fiction, które charakteryzują się dużą ilością ruchu na ekranie.

Reakcje psów na telewizję: dane liczbowe

Ankieta wykazała, że 78% psów podchodziło do telewizora, gdy były nim zainteresowane, a 76% wydawało dźwięki w odpowiedzi na to, co widziały. Niektóre psy nawet zaglądały za ekran lub przez pobliskie okno, aby sprawdzić, czy to, co oglądają, istnieje w rzeczywistości.

„Oglądamy telewizję dla przyjemności, dla emocjonalnego realizmu, dla jakichkolwiek osobistych preferencji” – mówi dr Mowat. „Myślę, że psy oglądają telewizję, ponieważ sprawdzają, czy jest prawdziwa”.

Wpływ telewizji na samopoczucie psów

Dr Mowat ostrzega jednak, że pozostawianie psów samych z włączonym telewizorem – na przykład pod nieobecność właściciela – może nadmiernie je ekscytować lub stresować.

„Jeśli oglądasz telewizję ze swoim psem i wydaje się on być szczęśliwy, to oczywiście możesz pozostawić go z włączonym odbiornikiem” – wyjaśnia dr Mowat. „Jeśli twój pies ma tendencję do silnych reakcji i zostawiasz go samego z psami choćby na ekranie telewizora, to miałbym wątpliwości, czy to naprawdę dobra rzecz” – dodaje dr Mowat. Niektórzy właściciele zgłaszali, że ich psy przewróciły telewizor lub nawet zaatakowały ekran w odpowiedzi na to, co zobaczyły.

Kreskówki i filmy animowane: czy psy je lubią?

Około 10% właścicieli zgłosiło, że ich psy lubią kreskówki i filmy animowane, zwłaszcza te ze zwierzętami.

„Wiele osób wymieniło filmy takie jak Król Lew, Sekretne życie zwierzaków domowych, Dama i włóczęga. Ale może to wynikać z viralowego charakteru tych obrazów – każdy, kto widział filmik z psem oglądającym Króla Lwa, pokazuje go później swojemu psu” – zauważa dr Mowat.

Nie ma dowodów sugerujących, że psy potrafią rozpoznawać zwierzęta z kreskówek, więc jeśli myślisz, że twój pies kocha Bluey, to interesuje się nim z innego powodu.

„Zwierzęta z kreskówek nic dla nich nie znaczą, ponieważ nie istnieją w prawdziwym świecie” – tłumaczy dr Mowat. „Psy mają pewną konceptualizację, ale myślę, że prawdopodobnie rzutujemy na nie więcej, niż one faktycznie robią”.

Co jeszcze interesuje psy?

Naukowcy z University of Padua's Dog Behaviour Lab przeprowadzili badania, w których nagrali poruszającego się psa i przekształcili go w prostą matrycę punktową. Ich badania wykazały, że psy zwracają większą uwagę na ruchome obiekty, które wydają się poruszać do przodu, nawet jeśli grupa kropek nie przypomina psa.

„Psy często reagują na ruch czworonogów – na przykład zwierzę poruszające się na czterech nogach” – dodaje dr Mowat.

Czy można wytresować psa do oglądania telewizji?

Według dr Mowat to mało prawdopodobne. „Istnieją psy, które oglądają filmy, ale w rzeczywistości są to wyjątki” – mówi. „Psy najczęściej oglądają telewizję w bardzo krótkich odcinkach, o długości reklam”.

Różnice w zachowaniach w zależności od rasy

W ankiecie dr Mowat zauważyła, że psy ras sportowych i pasterskich oglądały telewizję częściej niż inne rasy. Właściciele ras myśliwskich najczęściej zgłaszali, że ich psy lubią oglądać ptaki.

„Koncepcyjnie ma to sens, jeśli masz psa myśliwskiego, który lubi ptaki. Ale może być tak, że decydujesz się pokazać im ptaki, ponieważ dokonujesz projekcji, lub że zwracasz większą uwagę, gdy twój pies angażuje się w ptaki. Tego jeszcze nie wiemy” – wyjaśnia dr Mowat.

Zalecenia dla właścicieli psów

Aby zapewnić psom optymalne warunki do oglądania telewizji, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

Wybór odpowiednich programów : Wybieraj programy z dużą ilością ruchu i dźwięków, które mogą przyciągnąć uwagę psa. Programy z innymi psami lub zwierzętami zazwyczaj cieszą się większym zainteresowaniem.

: Wybieraj programy z dużą ilością ruchu i dźwięków, które mogą przyciągnąć uwagę psa. Programy z innymi psami lub zwierzętami zazwyczaj cieszą się większym zainteresowaniem. Monitorowanie reakcji : Obserwuj, jak twój pies reaguje na różne treści. Jeśli zauważysz oznaki stresu lub nadmiernej ekscytacji, ogranicz czas oglądania telewizji.

: Obserwuj, jak twój pies reaguje na różne treści. Jeśli zauważysz oznaki stresu lub nadmiernej ekscytacji, ogranicz czas oglądania telewizji. Zrównoważona rozrywka : Upewnij się, że telewizja jest tylko jednym z wielu elementów stymulacji umysłowej psa. Ważne są także regularne spacery, zabawy oraz interakcje społeczne.

: Upewnij się, że telewizja jest tylko jednym z wielu elementów stymulacji umysłowej psa. Ważne są także regularne spacery, zabawy oraz interakcje społeczne. Bezpieczeństwo: Unikaj pozostawiania psów samych z włączonym telewizorem, szczególnie jeśli pies ma skłonności do niszczenia sprzętu w odpowiedzi na oglądane treści.

