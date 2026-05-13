Rocznica zamachu na Jana Pawła II. Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków

W środę 13 maja w Watykanie miała miejsce audiencja generalna. Leon XIV przypomniał wiernym, że na ten dzień przypadła 45. już rocznica zamachu na Jana Pawła II. Turecki terrorysta Ali Agca w 1981 roku na Placu Świętego Piotra ciężko ranił papieża Polaka.

Watykan. Leon XIV wspominał zamach na Jana Pawła II

– Dziś wspominamy Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia, 45 lat temu, dokonano zamachu na życie papieża Jana Pawła II, dlatego dzisiejszą katechezę poświęciłem Najświętszej Maryi Pannie – podkreślał Leon XIV. Kiedy znajdował się obok miejsca zamachu, wysiadł z papamobile i modlił się w ciszy przy tablicy, która upamiętnia atak.

Papież Leon XIV podkreślał, że w sanktuarium w Fatimie zebrali się w środę chrześcijanie ze wszystkich kontynentów. – Ich obecność jest znakiem potrzeby pocieszenia, jedności i nadziei ludzi naszych czasów. Powierzamy Niepokalanemu Sercu Maryi wołanie o pokój i zgodę, które wznosi się ze wszystkich stron świata, zwłaszcza od narodów dotkniętych wojną – zwracał uwagę.

Papież Leon XIV mówił o Pierwszej Komunii Świętej w Polsce

Następnie przemówił do Polaków, mówiąc o ważnym dla nas okresie w roku. – W tych dniach dzieci w Polsce po raz pierwszy przystępują do sakramentu pojednania i Pierwszej Komunii Świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy je modlitwie, wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej – przekazał wiernym.

Czytaj też:

Najbogatsza parafia w Polsce pod lupą. Kardynał powołał specjalną komisjęCzytaj też:

Kaczyński zadrwił ze spotkania Tuska z Leonem XIV. „Pierwszy katolik”