Niezręczny moment na antenie TVP Info, ekspert skonsternowany. „Studio Jajo przy tym wysiada”

Podczas wtorkowego programu w TVP Info doszło do zaskakującego incydentu. W trakcie rozmowy z ekonomistą Piotrem Kuczyński, dziennikarz prowadzący nagle przerwał jego wypowiedź. Powód? Donald Tusk odjeżdżający sprzed siedziby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ekspert wyjaśniał kwestie związane z programem „polskiego SAFE 0 procent”, która została przedstawiona przez prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. W pewnym momencie gospodarz programu niespodziewanie przerwał rozmowę.

– Proszę z nami zostać, proszę się nie rozłączać. Ja tylko jeszcze państwu wyjaśnię... – mówił prowadzący.

„Premier pojechał”. Gość zirytowany

Widzowie, którzy oglądali program, chwilę później zobaczyli relację na żywo sprzed siedziby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Kamery pokazały moment, w którym premier Donald Tusk opuszcza budynek i wsiada do samochodu rządowej kolumny, udając się na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego.

Dziennikarz relacjonował wydarzenie. – W tym momencie premier schodkami wsiada do samochodu i za chwilę zostanie zawieziony do Pałacu Prezydenckiego. (...) To jest dokładnie ten samochód, na tylnym siedzeniu z premierem Donaldem Tuskiem. Cały czas na żywo państwo to oglądali, czekali na to, aż w końcu się stało i premier pojechał – mówił.

Po krótkiej relacji gospodarz programu ponownie oddał głos gościowi. Ekonomista był wyraźnie skonsternowany. – Nie wiem, na czym stanęliśmy. Rozumiem, że pokazanie samochodu było ważniejsze niż to, co mówiłem. Może być i tak – skomentował.

„Studio Jajo przy tym wysiada”

Sprawę w mediach społecznościowych skomentowali niektórzy publicyści. „W odpowiedzi na niezliczone dezyderaty widzów napływające do naszego studia” – ironizowała na portalu X Barbara Kasprzycka z Wirtualnej Polski.

Głos zabrała też Marzena Paczuska, członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. „To są już takie jaja, że Studio Jajo przy tym wysiada” – stwierdziła, odnosząc się do „Studia Yayo”, kiczowatego, satyrycznego show, emitowanego 10 lat temu na antenie TVP3 Warszawa.

