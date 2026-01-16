Tak córka Jurka Owsiaka wspiera WOŚP. Wyjątkowa inicjatywa

Jurek Owsiak i jego żona Lidia Niedźwiecka-Owsiak są rodzicami dwóch córek. Młodsza córka szefa WOŚP – Ewa Owsiak – ma obecnie 37 lat. Urodziła się jako wcześniak. Ukończyła studia w Londynie, po czym zdecydowała się wrócić do kraju. W swoim życiu zawodowym podjęła m.in. pracę w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie.

Córka Jurka Owsiaka. Kim jest Aleksandra Owsiak?

Starsza córka, Aleksandra, przyszła na świat w 1979 roku, gdy szef WOŚP miał 26 lat. Aleksandra Owsiak studiowała w Stanach Zjednoczonych – ukończyła szkołę telewizyjną w Chicago.

Po powrocie do Polski kontynuowała naukę na polonistyce. Przez jakiś czas prowadziła własną restaurację, ale w końcu sprzedała biznes, by skupić się na swojej prawdziwej pasji – sporcie.

Dziś pracuje jako trenerka. Prowadzi treningi przede wszystkim dla osób po 40. roku życia. „Zaczynasz? Odpowiem na każde pytanie o trening po 40/ Trening Funkcjonalny & Medyczny/ Dobra Sylwetka po 40/ Coaching zdrowia i stylu życia” – zachęca w mediach społecznościowych.

WOŚP 2026. Wyjątkowa inicjatywa Aleksandry Owsiak

Przy okazji zbliżającego się wielkimi krokami 34. finału WOŚP, Aleksandra Owsiak zachęca do udziału w biegu „Policz się z cukrzycą”. Ta sportowa inicjatywa od lat towarzyszy wydarzeniom WOŚP.

Dochód ze sprzedaży pakietów na bieg na dystansie 5 km jest w całości przeznaczany na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Dzięki biegaczom WOŚP do tej pory zakupiła 456 pomp, które znacząco poprawiają codzienne życie diabetyczek.

Bieg – mimo często niskich temperatur – cieszy się ogromną popularnością. W 2025 roku w „Policz się z cukrzycą” ulicami Warszawy oraz w biegu wirtualnym przebiegło aż 15 tys. biegaczy z 29 krajów świata.

Aleksandra Owsiak zachęca również do udziału w wyjątkowej licytacji – zwycięzca będzie miał okazję uczestniczyć w oficjalnej rozgrzewce na scenie przed 20. Biegiem WOŚP w Warszawie. „To nie tylko doskonała dawka energii przed startem, ale także niezapomniana atmosfera, emocje i realne wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” - podkreśliła córka Jurka Owsiaka.

