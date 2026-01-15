Tak Kasia Tusk wspiera WOŚP. Aukcja już robi furorę!

34. finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami. Wszystkie zebrane środki zostaną tym razem przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u dzieci. Stąd hasło zbiórki – „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”.

Każdego roku ogromne emocje wzbudzają aukcje wyjątkowych przedmiotów lub spotkań oferowanych przez gwiazdy show biznesu, polityków oraz sportowców. W tym roku wylicytować można m.in. przejażdżkę rowerową z Radosławem Sikorskim, rakietę i ręcznik z Wimbledonu od Igi Świątek, bieg na Giewont z Justyną Kowalczyk, obiad z Waldemarem Żurkiem czy wyjazd na tydzień metamorfozy z Ewą Chodakowską.

WOŚP 2026. Wyjątkowa licytacja od Kasi Tusk

W wielkim stylu WOŚP wspiera również Kasia Tusk. Córka premiera Donalda Tuska przekazała na aukcję całą najnowszą kolekcję swojej marki modowej Make Life Easier na sezon wiosna/lato 2026.

„Wiemy jak ciężko jest czasem załapać się na nasze projekty. Dlatego zamiast wystawiać jedną rzecz, na licytację oddajemy całą niewypuszczoną jeszcze kolekcję MLE na sezon wiosenno-letni” – zachęca.

Zwycięzca będzie mógł co tydzień wybierać najnowsze modele w dowolnym rozmiarze. Kolekcja liczy co najmniej 45 elementów o łącznej wartości ponad 25 000 zł, co sprawia, że prezent od Kasi Tusk jest naprawdę wyjątkowy.

W opisie aukcji podkreślono, że „marka MLE to autorska interpretacja nowoczesnego minimalizmu i pochwała czystej formy”. „Uważnie odczytujemy nowoczesne trendy, tłumacząc je na język prostej estetyki. Słuchamy potrzeb kobiet. Dopasowujemy się do ich zmieniającego się stylu życia i definicji kobiecości. MLE to nowoczesny minimalizm czerpiący z dorobku klasyki” – dodano. Przy okazji zapewniono, że wszystkie ubrania wykonane są w Polsce, w krótkich, limitowanych seriach.

Licytacja potrwa do poniedziałku 26 stycznia do godziny 9:17.

