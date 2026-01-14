Żurek z żurkiem. Tak minister Tuska wspiera WOŚP

Do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało coraz mniej czasu. 25 stycznia Orkiestra Jurka Owsiaka zagra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, wspierając diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych.

Nieodłącznym hitem każdego finału WOŚP są aukcje z udziałem gwiazd show-biznesu, sportu oraz polityki – wszyscy chętnie przekazują wyjątkowe przedmioty lub oferują niezapomniane spotkania „twarzą w twarz”.

Tak Żurek wsparł WOŚP. Wyjątkowa licytacja

Akcję Jurka Owsiaka postanowił wesprzeć Waldemar Żurek. „Szanowni miłośnicy praworządności i polskiej kuchni, oferujemy absolutny unikat: dwudaniowy obiad dla dwóch osób wraz z deserem w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, z osobistym udziałem szefa resortu” – czytamy w opisie aukcji.

„To nie będzie zwykły posiłek – to 90-minutowa audiencja kulinarna przy stole z dyskusją o praworządności, tradycji i najlepszym przepisie na żurek. Licytuj i dołącz do prawno-kulinarnej elity! Nie przegap – żurek z Żurkiem zdarza się raz na orkiestrę” – dodano.

Waldemar Żurek postanowił wesprzeć WOŚP

Nie jest to jedyna możliwość spotkania się z ministrem sprawiedliwości w ramach WOŚP. W ramach drugiej aukcji można wylicytować wspólny spacer po Bieszczadach i sadzenie drzewa z politykiem.

„Drogi przyjacielu natury i praworządności, wyobraź sobie poranną mgłę w Bieszczadach, zapach żywicy i głos Waldemara Żurka wyjaśniającego, dlaczego las ma swoje prawa” – zachęcają organizatorzy licytacji.

„To więcej niż sadzenie drzewa – to lekcja ekologii, praworządności i patriotyzmu w sercu Bieszczad, z człowiekiem, który wie, jak wydawać wyroki z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i na chwasty” – podkreślają.

Czytaj też:

Tak Iga Świątek wsparła WOŚP. Kibice będą zachwyceni!