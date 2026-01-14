Żurek z żurkiem. Tak minister Tuska wspiera WOŚP
Waldemar Żurek
Waldemar Żurek Źródło: Newspix.pl / Marcin Banaszkiewicz
Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami. Akcję Jurka Owsiaka wsparł Waldemar Żurek, którzy przekazał na aukcję wyjątkową ofertę.

Do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało coraz mniej czasu. 25 stycznia Orkiestra Jurka Owsiaka zagra pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, wspierając diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych.

Nieodłącznym hitem każdego finału WOŚP są aukcje z udziałem gwiazd show-biznesu, sportu oraz polityki – wszyscy chętnie przekazują wyjątkowe przedmioty lub oferują niezapomniane spotkania „twarzą w twarz”.

Tak Żurek wsparł WOŚP. Wyjątkowa licytacja

Akcję Jurka Owsiaka postanowił wesprzeć Waldemar Żurek. „Szanowni miłośnicy praworządności i polskiej kuchni, oferujemy absolutny unikat: dwudaniowy obiad dla dwóch osób wraz z deserem w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, z osobistym udziałem szefa resortu” – czytamy w opisie aukcji.

„To nie będzie zwykły posiłek – to 90-minutowa audiencja kulinarna przy stole z dyskusją o praworządności, tradycji i najlepszym przepisie na żurek. Licytuj i dołącz do prawno-kulinarnej elity! Nie przegap – żurek z Żurkiem zdarza się raz na orkiestrę” – dodano.

Waldemar Żurek postanowił wesprzeć WOŚP

Nie jest to jedyna możliwość spotkania się z ministrem sprawiedliwości w ramach WOŚP. W ramach drugiej aukcji można wylicytować wspólny spacer po Bieszczadach i sadzenie drzewa z politykiem.

„Drogi przyjacielu natury i praworządności, wyobraź sobie poranną mgłę w Bieszczadach, zapach żywicy i głos Waldemara Żurka wyjaśniającego, dlaczego las ma swoje prawa” – zachęcają organizatorzy licytacji.

„To więcej niż sadzenie drzewa – to lekcja ekologii, praworządności i patriotyzmu w sercu Bieszczad, z człowiekiem, który wie, jak wydawać wyroki z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i na chwasty” – podkreślają.

