Ostre słowa Donalda Tuska. „10 lat zażenowania, smutku i obaw o ojczyznę”

W środę 6 sierpnia po godz. 10:00 rozpoczęły się uroczystości zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Chwilę przed ich startem Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych.

Tusk opublikował nagranie przed zaprzysiężeniem Nawrockiego. „10 lat zażenowania”

– Zwracam się do wszystkich Polaków, dla których dzisiejszy dzień jest smutny i rozczarowujący. Dobrze wiem, co czujecie. Rozumiem was. Wszyscy wierzyliśmy, że uczciwość, dobro i miłość zwyciężą. I to, co się stało, wystawia tę naszą wiarę na próbę – rozpoczął premier. – Liczyliście, że 10 lat zażenowania, smutku i obaw o ojczyznę skończy się dziś definitywnie. Tymczasem do starych obaw dochodzą nowe. Co to jednak oznacza dla nas, ludzi pragnących uczciwej, wolnej i pięknej Polski? Wolnej od przemocy, nienawiści, pogardy. Tylko jedno: musimy być jeszcze silniejsi. Musimy być wytrwali, musimy być razem – kontynuował.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Tak przebiegają uroczystości

W dalszej części nagrania Donald Tusk zwrócił się do Polaków z prośbą. – Bardzo was proszę: nie traćcie waszej wiary w dobro, w uczciwości, w wolność. Ta wiara czyni z Polaków wielki naród. Bez tej waszej wiary nie ma Polski. Jesteście solą tej ziemi, na was opiera się przyszłość – podkreślił szef rządu.

– Wiecie, w życiu jak w sporcie – zdarzają się porażki. Ale po porażce trzeba wstać i iść dalej, bo na porażkę jest tylko jeden sposób: wiara w zwycięstwo i samo zwycięstwo. I my po to zwycięstwo znowu wyruszamy – dzisiaj, jutro i każdego dnia. Pamiętacie, kiedy zaczynaliśmy, nikt właściwie nie dawał nam szans. A na naszym pierwszym marszu było nas pół miliona, na drugim milion, 15 października – ponad 11 mln. Więc zróbmy wszystko, aby za dwa lata było nas jeszcze więcej. I żeby dzisiejszy dzień nas tylko do tego zmobilizował, bo przecież niezwyciężone są nasze biało-czerwone serca – zakończył Donald Tusk.

