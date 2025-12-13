Atak w Syrii na siły USA. Nie żyją trzy osoby

Pentagon poinformował o ataku, do jakiego doszło w sobotę w środkowej Syrii, w okolicy Palmyry.

Atak w Syrii. Nie żyje dwóch żołnierzy USA i tłumacz

Amerykańscy żołnierze wspierali syryjskich partnerów w operacji antyterrorystycznej skierowanej przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego. W wyniku ataku na patrol zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy oraz tłumacz.

W mediach społecznościowych pojawił się wpis rzecznika Pentagonu, Seana Parnella. Przekazał on, że podczas ataku ranne zostały trzy inne osoby, które ewakuowano do Al-Tanf, na teren amerykańskiej bazy wojskowej na wschodzie Syrii, niedaleko granicy syryjsko-irackiej.

W związku z atakiem oświadczenie wydał Pete Hegseth, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. Potwierdził on, że bojownik Państwa Islamskiego został zlikwidowany. Polityk podkreślił, że USA będą bezwzględnie ścigać napastników atakujących amerykańskich obywateli, niezależnie od miejsca na świecie.

Pierwszy atak śmiertelny na siły USA od grudnia 2024 roku

Dodatkowe informacje na temat ataku pojawiły się w bliskowschodnich mediach. SANA (syryjska agencja informacyjna) przekazała, że do zdarzenia doszło w centralnej części kraju, . Wspólny patrol sił amerykańskich i lokalnych, syryjskich został zaatakowany przez bojownika. Według informacji przekazanych przez Al-Dżazirę sobotnie wydarzenie to pierwszy śmiertelny atak na amerykańskich żołnierzy w Syrii od grudnia 2024 roku, kiedy upadł reżim Baszara al-Asada.

Armia USA obecna jest w Syrii od 2014 roku. W ostatnich lata zmniejszyła jednak swoją obecność. Decyzję o ograniczeniu zaangażowania podjął prezydent Trump podczas swojej pierwszej kadencji. Działalność armii USA skupia się głównie na wspieraniu kurdyjskich Sił Demokratycznych w walce z tak zwanym Państwem Islamskim.

