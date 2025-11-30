Wenezuela potępia słowa Trumpa. Tak zareagowała

„Wszystkie linie lotnicze, piloci, handlarze narkotyków i handlarze ludźmi, proszę wziąć to pod uwagę: Przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą i wokół niej zostanie zamknięta. Dziękuję za uwagę” – napisał Donald Trump. Komunikat został zinterpretowany różnie przez amerykańskie media. Część redakcji uznała go za ogłoszenie obowiązującej decyzji, inne – za zapowiedź działań, które dopiero mają zostać podjęte.

Wenezuela odpowiedziała po kilku godzinach. W oświadczeniu, cytowanym przez Reutersa, słowa amerykańskiego prezydenta nazwano „zagrożeniem kolonialnym” i działaniem sprzecznym z prawem międzynarodowym. Caracas podkreśliło, że podobne komunikaty naruszają suwerenność państwa i wpisują się w wcześniejsze sugestie dotyczące możliwej interwencji wojskowej.

USA zaatakują Wenezuelę? Polskie MSZ ostrzega turystów

Podczas czwartkowej rozmowy z żołnierzami z okazji Święta Dziękczynienia Trump zapowiedział rozszerzenie operacji wymierzonych w wenezuelskie kartele. – Zaczniemy ich powstrzymywać również drogą lądową – powiedział prezydent USA. Administracja w Waszyngtonie twierdzi, że władze w Caracas są zaangażowane w przemyt narkotyków, wskazując na Cartel de los Soles. Nicolas Maduro stanowczo odrzuca te zarzuty.

Równolegle amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wydała ostrzeżenie dotyczące lotów nad Wenezuelą, a część przewoźników zawiesiła połączenia. Caracas odpowiedziało sankcjami wobec sześciu linii, zarzucając im udział w „terroryzmie państwowym”.

W rejon Karaibów skierowano dodatkowe siły USA, w tym lotniskowiec USS Gerald Ford. „Prezydent Trump nakazał działania i departament wojny je realizuje” – przekazał szef Pentagonu Pete Hegseth. Na sytuację reagują również inne państwa. Polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Wenezueli ze względu na ryzyko nagłego pogorszenia bezpieczeństwa.

Czytaj też:

Wojna dwóch generałów, jedno piekło. „Kraj złota tonie we krwi”Czytaj też:

Walka z dyktaturą przyniosła jej światowe uznanie. Oto laureatka Pokojowej Nagrody Nobla