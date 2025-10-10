Walka z dyktaturą przyniosła jej światowe uznanie. Oto laureatka Pokojowej Nagrody Nobla

W uzasadnieniu podkreślono, że nagroda została przyznana za „niestrudzoną pracę na rzecz promowania praw demokratycznych dla narodu wenezuelskiego oraz za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji”.

María Corina Machado. Głos wolności z Wenezueli

María Corina Machado od dwóch dekad jest jedną z najważniejszych postaci opozycji w Wenezueli. Jako liderka ruchu demokratycznego i założycielka organizacji Súmate, od lat zabiega o wolne wybory i prawa obywatelskie.

Jej determinacja, mimo brutalnych represji ze strony władz, uczyniła ją symbolem odwagi. Machado wielokrotnie podkreślała, że „kartki wyborcze są lepsze niż kule”. W czasach, gdy wenezuelski reżim nasilał kontrolę nad społeczeństwem, to właśnie ona zdołała zjednoczyć rozbite środowiska opozycyjne, skupiając je wokół idei wolnych wyborów i pokojowego oporu.

Wenezuela w kryzysie

Jeszcze dwie dekady temu Wenezuela była postrzegana jako jeden z bardziej stabilnych krajów Ameryki Południowej. Dziś jednak pogrążona jest w głębokim kryzysie politycznym, gospodarczym i humanitarnym.

Autorytarny reżim doprowadził do masowych represji, a blisko 8 milionów obywateli zostało zmuszonych do emigracji. W kraju powszechne stały się bieda, brak leków, przemoc i zastraszanie działaczy opozycyjnych.

Machado i jej współpracownicy stawiali czoła sfabrykowanym procesom wyborczym, aresztowaniom i inwigilacji. Pomimo gróźb, nie porzuciła swojej misji. Dla milionów Wenezuelczyków stała się symbolem nadziei, a dla świata – przypomnieniem, że odwaga i prawda mogą przetrwać nawet w najciemniejszych czasach.

Wybory, które zjednoczyły naród

Momentem przełomowym w działalności Machado były wybory prezydenckie w 2024 roku. Choć została oficjalną kandydatką opozycji, reżim zablokował jej start.

Nie poddała się jednak – poparła Edmundo Gonzáleza Urrutię, innego opozycyjnego polityka. Ten gest zjednoczył podzieloną dotąd opozycję. Dzięki mobilizacji społeczeństwa setki tysięcy wolontariuszy pilnowały przebiegu wyborów. To oni udokumentowali prawdziwe wyniki głosowania, zanim władze zdążyły je sfałszować. Choć reżim odmówił uznania zwycięstwa opozycji, świat zobaczył, że Wenezuelczycy są gotowi walczyć o wolność bez przemocy.

Machado od lat angażuje się nie tylko w politykę, lecz także w edukację obywatelską i walkę o niezależność sądów. Jej działalność stała się symbolem pokojowego oporu wobec dyktatury.

Do rozdania pozostał Nobel z ekonomii

Tydzień Noblowski powoli dobiega końca. Nie ogłoszono jeszcze laureata tylko w jednej dziedzinie – ekonomii.

Dotychczasowi laureaci to:

Pokojowa Nagroda Nobla: María Corina Machado;

literatura: László Krasznahorkai;

chemia: Susumu Kitagawa, Richard Robson, Omar M. Yaghi;

fizyka: John Clarke, Michel H. Devoret, John M. Martinis;

medycyna: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi.

