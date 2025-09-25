Trump ma szansę na Nobla? Prezydent Nawrocki stawia sprawę jasno

O aspiracjach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do uzyskania Pokojowej Nagrody Nobla mówi się od lat. Nie kryje tego ani sam zainteresowany, ani przedstawiciele jego administracji. — Najwyższy czas, by prezydent Trump otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla — stwierdziła na początku tygodnia sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt.

Polska nominuje Donalda Trumpa do Nagrody Nobla? Karol Nawrocki rozwiewa wątpliwości

Podczas rozmowy z „Super Expressem” do kwestii potencjalnego nagrodzenia Donalda Trumpa odniósł się prezydent Karol Nawrocki. — Myślę, że prezydent Donald Trump przyczynił się do rozwiązania lub zawieszenia wielu konfliktów. Sam o tym mówi, a potwierdza to posiadana przez nas wiedza. Mówimy tu o konfliktach Azerbejdżanu z Armenią, Iranu z Izraelem — stwierdził.

Dalej prezydent określił swojego amerykańskiego odpowiednika jako osobę „bardzo aktywną w międzynarodowych działaniach na rzecz rozwiązywania konfliktów zbrojnych”. Zaznaczył jednak przy tym, że „zgłaszanie kandydatury do Pokojowej Nagrody Nobla nie leży po stronie prezydenta Polski”. Na taki ruch zdecydowały się za to rządy Pakistanu czy Izraela.

— Natomiast gdyby udało się zakończyć wojnę na Ukrainie i byłby to moment zwrotny w odniesieniu do tego konfliktu, to prezydent Donald Trump z całą pewnością byłby bardzo poważnym kandydatem do takiej nagrody — dodał.

Nawrocki o Pokojowej Nagrodzie Nobla dla Trumpa. Pojawił się wątek Baracka Obamy

Prezydent zapytany został także o to, czy Donald Trump zasłużył na nagrodę bardziej niż jego poprzednik, urzędujący od 2009 do 2017 roku prezydent Barack Obama, który nagrodzony został zaledwie po kilku miesiącach na stanowisku.

— Nie chcę rozstrzygać, który z prezydentów bardziej zasłużył na tę nagrodę. Myślę jednak, że to, co robi Donald Trump i co robią Stany Zjednoczone dla światowego pokoju, a zwłaszcza dla pokoju w Ukrainie, zasługuje na uwagę Komitetu Noblowskiego — ocenił Karol Nawrocki.

