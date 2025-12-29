Nadzwyczajny ruch ministrów Tuska. Ten apel do Nawrockiego wyjaśnia wszystko

W poniedziałek 29 grudnia Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wspólnie z ministrem-koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem wystosowali do Karola Nawrockiego „apel o pilne rozmowy, żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok, te budżetowe, ale też te których informacja jest oklauzulowana”.

Kosiniak-Kamysz i Siemoniak z apelem do Nawrockiego

– Myślę, że ważne jest to by porozmawiać w spokojnej atmosferze z tymi, którzy nadzorują ze strony rządu służby specjalne, którym podlegają w odpowiednim zakresie i z szefami służb wspólnie z prezydentem te plany przedstawić. Porozmawiać również o nominacjach na pierwszy stopień oficerski – tłumaczył szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że „spotkanie byłoby nie tylko ważne z punktu widzenia budowania bezpieczeństwa Polski, ale również byłaby to dobra informacja na początek roku, a także szansa na uzgodnienie kwestii komunikacyjnych w dalszych etapach współpracy”.

– Jesteśmy wybrani przez naród. Polacy przekazali nam władzę, chcemy się z tego dobrze wywiązać. Odpowiedzialnością roztropnej władzy jest współpraca, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa. To jest dobro wspólne. Wydaje się to być bardzo jasny przekaz otwartości i chęci współdziałania z naszej strony – tłumaczył wicepremier.

Siemoniak o kontrowersyjnej decyzji Nawrockiego

Tomasz Siemoniak wspominał z kolei o odmowie nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego przez Karola Nawrockiego.

– To bolesna kwestia, którą należy rozwiązać. o są świetni ludzie, doskonale przygotowani, bardzo zmotywowani, patrioci. Absolutnie nie zasługują na to, żeby czekać na nominacje oficerskie, więc jesteśmy gotowi do takiego działania – podkreślił.

Na razie nie wiadomo, jak będzie odpowiedź Karola Nawrockiego na apel ministrów.

