Kapituła wybrała Słowo Roku 2025. Ma „skojarzenie z cichym lotem trutnia”

Plebiscyt organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Języka Polskiego, która zajmuje się m.in. popularyzacją wiedzy o polszczyźnie (jej członkami są językoznawcy czy specjaliści od komunikacji). 8 stycznia na stronie UW opublikowano wyniki konkursu, które ogłoszone zostały przez kapitułę (w składzie: Katarzyna Kłosińska – przewodnicząca Rady Języka Polskiego, Jerzy Bralczyk – wiceszef RJP, znany językoznawca i Marek Łaziński, wykładowca UW – tak jak wszyscy wcześniej wymienieni). O tym, jakie słowa zwyciężyły, internauci mogli dowiedzieć się z platformy YouTube, gdzie nad ranem uruchomiono transmisję spotkania profesorów UW.

Jakie założenia miał konkurs? Jak co roku chodziło o wyłonienie słów, które „najbardziej charakteryzują ostatnie 12 ostatnich miesięcy”.

Pierwsze miejsce trafiło do starego, greckiego słowa

Użytkownicy sieci oddali tym razem blisko 1400 głosów na różne opcje, które omówione zostały w czwartek przez kapitułę. Ostatecznie „tytuł ogólnopolskiego słowa roku wybranego w głosowaniu internetowym trafił do słowa «kosmos». „Na drugim miejscu znalazło się słowo «dron», a na trzecim – «weto»” – czytamy.

„Podobne słowa, choć w innej kolejności, wyróżniła kapituła językoznawców i dziennikarzy – na słowo roku 2025 wybrała «dron», na drugim miejscu «weto», a na trzecim «kosmos»” – poinformował prof. Marek Łaziński.

Językoznawcy postanowili pochylić się nad słowami, które zwyciężyły i wytłumaczyć ich znaczenie. „KOSMOS to stare słowo greckie, (...) oznaczające pierwotnie ‘przestrzeń’, ‘porządek’ lub ‘piękno’ (stąd kosmetyka). W znaczeniu astronomicznym ‘wszechświat, przestrzeń pozaziemska’. (...) W 2025 roku częstość wyrazów kosmos i kosmiczny związana była przede wszystkim z udziałem doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w podróży na Międzynarodową Stację Kosmiczną” – wskazali.

Kolejne Słowo Roku 2025 „kojarzy się z cichym lotem trutnia”

Jeśli chodzi o inne słowo – „DRON to bezzałogowy statek powietrzny. (...) Znaczenie techniczno-militarne słowa wykształciło się w latach 30. XX wieku przez skojarzenie z cichym lotem trutnia. Wybór 'drona' na słowo roku w Polsce związany jest z wojną w Ukrainie oraz incydentami naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej” – wyjaśnili.

