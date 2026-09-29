W ostatnich dniach brytyjski dziennik „The i Paper” w jednej ze swoich publikacji opisał Królewiec jako „największą słabość Putina” oraz „piętę Achillesa Federacji Rosyjskiej” . Oceniono także, że „NATO ma różne możliwości oddziaływania na obwód królewiecki” . Zasugerowano również, że mogłoby być „narzędziem nacisku na Rosję” . Z kolei miniserial telewizji Sky News pt. „Wargame” poruszył temat hipotetycznego uderzenia na Królewiec. Stworzono w nim symulację fikcyjnego konfliktu z Rosją.

Ambasada Rosji w Londynie odpowiedziała na publikacje. Straszy bronią jądrową

29 września rosyjska ambasada odniosła się do materiałów w serwisie X. „Zwróciliśmy uwagę na artykuł opublikowany w 'The i Paper' na temat Kaliningradu, w którym sugeruje się między innymi, że NATO mogłoby zablokować region lub 'cofnąć uznanie rosyjskiej suwerenności'. Perspektywa hipotetycznego ataku została również przedstawiona w najnowszej miniserii Sky News 'The Wargame'” – przekazano.

Następnie przedstawiciele Rosji zapowiedzieli, że „ci, którzy opowiadają się za planami blokady lub ataku na Kaliningrad, nie powinni mieć złudzeń co do konsekwencji” . Dodano, że „każde brytyjskie lub natowskie działanie militarne przeciwko terytorium Rosji spotkałoby się z odpowiedzią przy użyciu wszelkich środków, jakimi dysponuje Rosja, w tym broni jądrowej” .

Zwrócono także uwagę, że „Rosja wielokrotnie podkreślała, że nie dąży do konfrontacji z NATO ani Europą i nie zamierza ich atakować. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się rozpętać taki konflikt, powinien mieć pełną świadomość, że Rosja odpowie odpowiednio” .

Rosja dąży do podzielenia NATO

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli ocenił, że wszystkie dotychczasowe akty sabotażowe Rosji wobec innych krajów, użycie dronów czy cyberataki prowadzone w tzw. szarej strefie, czyli „poniżej progu wojny” mają na celu podzielenie Sojuszu oraz odciągnięcie jej członków od udzielania pomocy Kijowowi. – Najlepszą odpowiedzią na wszelkie działania Rosji w szarej strefie jest większe, a nie mniejsze wsparcie dla Ukrainy – przyznał.

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