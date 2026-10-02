Gen. Bieniek: Putin nie doprowadzi do globalnego holokaustu

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Kreml obawia się ataku Sojuszu Północnoatlantyckiego na obwód królewiecki, dlatego w nieformalnym liście wysłanym do NATO alarmuje, że „Rosja będzie gotowa wykorzystać cały arsenał sił i środków, jakimi dysponuje, w tym broń jądrową, w celu obrony swojego terytorium”. Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, odpowiedział na to pismo, prosząc o zaprzestanie gróźb jądrowych, gdyż nie ma na nie absolutnie żadnego uzasadnienia. Ale czy faktycznie jest ryzyko wybuchu wojny nuklearnej w Europie?

Gen. Mieczysław Bieniek: Nigdy nie słyszałem, by NATO chciało na kogokolwiek napaść. Sojusz jest paktem obronnym 32 państw i ma w swojej doktrynie zapisaną ochronę własnego terytorium oraz swoich obywateli. A to, że Rosjanie atakują hybrydowo, podprogowo, różnymi środkami – w cyberprzestrzeni, przez podpalenia, akty dywersji czy niszczenie infrastruktury kablowej – to fakt. Robią to we wszystkich państwach europejskich i udają, że nic się nie dzieje. Putin stawia się w roli ofiary i straszy swoim arsenałem nuklearnym, ale dobrze wie, że państwa NATO też dysponują bronią jądrową.

Wyraźnie podkreślam: nikt, nawet oszalały Putin z jego akolitami, nie chce spowodować globalnego holokaustu. To są majaczenia chorego polityka, któremu brakuje już argumentów. Chce zastraszyć Europę – na tym polega tak zwana „magia” broni jądrowej.

To skuteczny straszak?

Nie sądzę, aby jakieś państwo NATO czy UE zrezygnowało ze wspierania Ukrainy. Pomoc będzie dalej trwała i nic się w tej kwestii nie zmieni.