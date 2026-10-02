Takiej sytuacji nie było od dawna. Zełenski zwrócił się do Polaków

Podczas czwartkowego spotkania z ambasadorami państw Unii Europejskiej Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na polskie wsparcie dla Ukrainy. O słowach prezydenta poinformował Piotr Łukasiewicz, chargé d’affaires kierujący polską ambasadą w Ukrainie. Spotkanie odbyło się 1 października. Jak przekazał dyplomata we wpisie na platformie X, Zełenski podkreślił znaczenie polskich donacji i podziękował Polsce oraz Polakom za pomoc. Wskazał, że pozwala ona chronić ukraińskie miasta, przede wszystkim Kijów, przed rosyjskimi dronami z napędem odrzutowym.

„Ratujemy w ten sposób życie i pomagamy odeprzeć barbarzyńskie ataki Rosji. Dobrze było usłyszeć te słowa, dobrze być przykładem dla innych” – napisał Łukasiewicz, komentując wypowiedź ukraińskiego przywódcy.

Amunicja do F-16 dla Ukrainy. Polska wśród partnerów

Tego samego dnia minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował o dostawach niezbędnego sprzętu od sojuszników. Wśród wymienionych partnerów znalazły się Polska, Hiszpania i Belgia.

Dzięki zapowiedzianemu wsparciu ukraińskie wojsko ma otrzymać amunicję do myśliwców F-16. Maszyny te pomagają odpierać ataki rosyjskich dronów odrzutowych. Informacja o dostawach dotyczy więc obrony przed zagrożeniem, o którym Wołodymyr Zełenski mówił podczas spotkania z unijnymi ambasadorami.

Pakiet za 50 mln euro dla Ukrainy. Co wiadomo o pociskach Patriot?

To nie jedyne informacje o polskiej pomocy. We wrześniu ukraińskie ministerstwo obrony informowało o pakiecie wsparcia z Polski o wartości 50 mln euro. O jego możliwej zawartości pisała także „Rzeczpospolita”. Gazeta, powołując się na własne źródło, przekazała, że w ramach pakietu do Ukrainy mają trafić pociski do systemu Patriot. Informacja o tych dostawach pochodziła z doniesień dziennika, natomiast wartość pakietu podał ukraiński resort obrony.

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