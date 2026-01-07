Nawrocki spotka się z byłym prezydentem. „Duda poprowadzi spotkanie z autorem książki o sobie”

W czwartek 8 stycznia o godz. 17.30 w Belwederze odbędzie się spotkanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego z byłą głową państwa Andrzejem Dudą. Rozmowę poprowadzi Maciej Zdziarski i będzie ona dotyczyła książki „To ja. Andrzej Duda”.

Spotkanie Karola Nawrockiego z Andrzejem Dudą. Dziennikarze komentują

„O, Andrzej Duda poprowadzi spotkanie z autorem książki o sobie” – skomentował Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. „Karol Nawrocki urządza Andrzejowi Dudzie spotkanie autorskie w Belwederze wokół książki »To ja«. »Obsługa medialna wyłącznie dla akredytowanych fotoreporterów«…” – zwrócił uwagę Patryk Michalski z TVN24. „Sorry, ale kto to jest ten Andrzej Duda?” – ironizował Bartosz Wieliński z „Gazety Wyborczej”.

„Bez upiększeń i cenzury. Opowieść o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Nigdy wcześniej nierelacjonowane rozmowy z czołowymi politykami w kraju i na świecie. Gabinet Owalny i Nowogrodzka, cmentarzysko czołgów na Ukrainie i afrykańska wioska, rezydencja w Juracie i spożywczak na krakowskim osiedlu – zabieram czytelnika wszędzie tam, gdzie toczyła się moja historia, ta polityczna i osobista” – czytamy na stronie Andrzeja Dudy.

„To ja”. O czym jest książka byłego prezydenta?

„Relacjonuję rozmowy z Polakami podczas kampanii wyborczych oraz spotkania z Polonią w najdalszych zakątkach. Opowiadam o tym, jaki wpływ na moją prezydenturę miało dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego i z jaką wizją Polski przekazuję urząd Karolowi Nawrockiemu” – opowiadał były prezydent.

Książka liczy 640 stron. Duda sporo uwagi książce poświęcał już pierwszego dnia na emeryturze. Były prezydent podpisywał sporo egzemplarzy. Duda przekonywał wówczas, że „zainteresowanie go przerosło”. Pod koniec listopada książka trafiła do kupienia w Biedronce.

