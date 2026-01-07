Pierwsza taka uroczystość w trakcie kadencji Nawrockiego. „Początek czegoś nowego”

Karol Nawrocki wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Odebrało je 112 nowych profesorów. Była to pierwsza uroczystość wręczenia nominacji profesorskich od momentu objęcia stanowiska prezydenta przez Nawrockiego. Głowa państwa zapowiedziała, że za miesiąc odbędzie się kolejna uroczystość wręczenia nominacji profesorskich.

Naukowcy odebrali nominacje od Nawrockiego. Za miesiąc będzie kolejne wręczenie

– Jesteście Państwo, świat nauki, polscy profesorowie, polscy naukowcy, niezbędni do tego, aby Polska rozwijała się w kierunku dobrobytu, świadomości i rozwoju, którego wszyscy oczekujemy w XXI wieku. Wielkie gratulacje, podziękowania – powiedział prezydent podczas uroczystości. Głowa państwa zwróciła uwagę, że wręczenie nominacji jest ukoronowaniem pracy zawodowej profesorów, ale także początkiem czegoś nowego.

– Tak otwarta jest nauka i jej wszystkie dziedziny, a świat wciąż nieopisany i nieznany, że przed Państwem, przed nami jeszcze wiele badań i wiele zadań, dla nauki, ale także dla Rzeczypospolitej – zaznaczył Nawrocki. Prezydent przekonywał, że profesorowie są dowodem na to, że „nie powinniśmy obawiać się rewolucji technologicznej, bo świat ludzi jest stworzony przez ludzi i jest stworzony dla ludzi”.

Karol Nawrocki wręczył nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim. Odebrało je 112 osób

– Powinniśmy bez obaw wchodzić w rewolucje technologiczne, oczywiście z etyczną i moralną refleksją o tym, po co są nowe technologie, mając zawsze świadomość, że nic nie zastąpi wiedzy, emocji, czasami przecież potknięć najwybitniejszych, ważnych naukowców i intelektu, który zajmuje się wieloma dziedzinami społecznymi – podsumowała głowa państwa.

