Afront wobec Karola III. Głośna decyzja córek byłego księcia przed Wielkanocą

Zgodnie z tradycją członkowie rodziny królewskiej co roku zbierają się na mszy wielkanocnej. Ta odbędzie się na Zamku w Windsorze (40 km na zachód od centrum Londynu).

I choć księżniczki Beatrice i Eugenie były obecne na wydarzeniu w tamtym roku, to jednak podczas Wielkanocy 2026 na próżno będzie szukać ich wśród członków rodziny królewskiej. Dlaczego? British Broadcasting Corporation podała, że najwyraźniej w tym roku mają „inne plany”.

Córek aresztowanego niedawno Andrzeja Mountbatten-Windsora i Sary Ferguson na mszy zabraknie, ale zabraknąć nie może oczywiście postaci najważniejszych – króla i królowej, czyli Karola III i Kamili. W ubiegłym roku podczas tego nabożeństwa nieobecni była książęca para związana z Walią (Wiliam i Kate). W tym roku jednak najprawdopodobniej pojawią się w Windsorze.

Chodzi o córki skompromitowanego byłego członka rodziny królewskiej. Były książę Yorku – Andrzej – został niedawno aresztowany

Warto zaznaczyć, że ostatecznie to „tylko” impreza rodzinna, a nie oficjalne wydarzenie, na którym członkowie rodziny królewskiej muszą pojawić się bezapelacyjnie,

Jak przypomniała stacja BBC, wydarzenie, które odbędzie się w Kaplicy Św. Jerzego jest mimo to bardzo ważne – jest transmitowane przez publiczne (m.in. brytyjskie) media wydarzenie, które przyciąga tłumy gapiów, telewidzów i nie tylko. Wiele osób ma do niego emocjonalny stosunek.

Przypomnijmy – Beatrice i Eugenie to córki byłego księcia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dynastii Windsorów i byłego księcia Yorku. Andrzej jest drugim synem królowej Elżbiety II i księcia Edynburga – Filipa. W drugiej połowie lutego tego roku został aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego – miał dzielić się tajnymi informacjami rządowymi z przestępcą seksualnym – Jeffrey'em Epsteinem.

Obecnie mieszka w Sandringham w hrabstwie Norfolk – miejsce to wybrał po opuszczeniu posiadłości Royal Lodge w Windsorze (oficjalnej siedziby księcia Yorku).

Brat Karola III został zatrzymany. Skandal w rodzinie królewskiej.Czytaj też:

Król Karol III powinien nakłonić brata do zeznań? Społeczeństwo naciska