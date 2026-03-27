Powiedziała księdzu, że nie chce jej się iść w niedzielę na mszę. Tak zareagował

Ks. Sebastian Picur otrzymał od użytkowniczki TikToka pytanie o niedzielną mszę. Czy jeśli na nią nie pójdzie, ponieważ „jej się nie chce”, będzie to równoznaczne z pobrudzeniem sobie duszy grzechem?

Kapłan, którego na wspomnianej platformie śledzi ok. 1 mln internautów, odpowiedział nastolatce szczerze. Pozostaje pytanie, czy właśnie takiej reakcji się spodziewała?

Czy w niedzielę trzeba iść do kościoła? Uczennica dostała odpowiedź od popularnego księdza

Ks. Picur to duchowny, który ma sporą publiczność nie tylko na TikToku, ale także na platformach Mety. Na Instagramie śledzi go przykładowo blisko 140 tys. osób, a ma jeszcze kanał na platformie YouTube. Tam zgromadził ponad 200 tys. subskrybentów.

Duchowny jest na co dzień wikarym w Parafii Świętego Stanisława Biskupa Łańcut Fara (archidiecezja przemyska). Co miał do powiedzenia młodej osobie, która zadała mu pytanie o mszę?

Kapłan podkreślił, że niestety jest to grzech, a okolicznością łagodzącą wcale nie jest to, że nastolatka jest osobą wierzącą (wspomniała o tym w swoim komentarzu). – To złamanie pierwszego przykazania kościelnego. Brzmi ono tak: „W niedzielę i święta nakazane jest uczestniczyć w mszy i powstrzymać się od prac niekoniecznych” – pouczył uczennicę.

A czy msza obejrzana w telewizji lub internecie się liczy?

Innym razem ks. Picur został zapytany o to, czy można nie iść do kościoła, ale zamiast tego uczestniczyć w mszy, śledząc transmisję nabożeństwa w telewizji.

– Taki udział, pobożny – m.in. bez jedzenia np. obiadu w trakcie oglądania mszy – może być. Ale weszły [kościelne – red.] przepisy, że ta msza, którą oglądamy w telewizji czy w internecie, musi trwać realnie na żywo, w jakimś miejscu. (...) Musi się odbywać tu i teraz. (...) Zatem taka msza jest ważna, w zależności od obiektywnych, realnych okoliczności i przeszkód – tłumaczył, mając na myśli np. osoby schorowane.

Kiedy pójść do spowiedzi? Najlepiej do tego dnia. Jak się przygotować?Czytaj też:

Tych grzechów „zwykły” kapłan nie może odpuścić. Ksiądz ostrzegł wiernych