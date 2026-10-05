„Oddajcie proboszcza!”. Protest w Grojcu zakończył się policyjną eskortą biskupa

Setki osób zebrały się w kościele św. Wawrzyńca w Grojcu i wokół świątyni. Protest dotyczył odwołania ks. Józefa Zborka z funkcji proboszcza. Jak relacjonuje Radio Bielsko, zgromadzeni obstawili wszystkie wyjścia, uniemożliwiając biskupowi Romanowi Pindlowi opuszczenie kościoła.

„Oddajcie proboszcza!”. Parafianie zablokowali kościół w Grojcu

Wierni skandowali: „Oddajcie proboszcza!”. Na zdjęciach opublikowanych przez rozgłośnię widać osoby starsze, rodziny z dziećmi oraz młodych mężczyzn.

Biskup przyjechał do miejscowości, by rozmawiać o sytuacji w parafii po odwołaniu duchownego. Wizyta zakończyła się interwencją policji.

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Negocjatorzy przyjechali nocą. Biskup opuścił Grojec pod eskortą

Około północy na miejsce dotarli negocjatorzy z małopolskiej policji. Około godz. 1 w nocy biskup został ewakuowany w eskorcie funkcjonariuszy i odjechał spod kościoła.

W oświadczeniu wydanym po zdarzeniu diecezja bielsko-żywiecka podała, że spotkanie z radą parafialną przebiegło spokojnie. Według kurii do eskalacji doszło później, w kościele. Diecezja twierdzi, że uczestnicy zajścia szarpali biskupa i towarzyszących mu księży oraz blokowali im wyjście.

Dlaczego odwołano ks. Zborka? Diecezja nie ujawnia szczegółów

Kuria poinformowała, że przyczyną odwołania proboszcza były stwierdzone i udowodnione poważne nieprawidłowości w sprawowaniu urzędu. Nie ujawniła jednak, czego dotyczyły.

Według diecezji duchowny korzystał z prawa do obrony i odwoływał się do instancji Stolicy Apostolskiej. Decyzję biskupa potwierdziła Dykasteria ds. Duchowieństwa, a postępowanie zakończył Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej. Kuria podkreśla, że rozstrzygnięcie jest ostateczne. Brak szczegółów uzasadnia ochroną prywatności księdza. Jej zdaniem o przyczynach może poinformować sam zainteresowany.

Spór trwa od 2024 roku. Mieszkańcy stanęli za proboszczem

Informacje o możliwym odwołaniu ks. Józefa Zborka pojawiły się już w 2024 roku i wzbudziły sprzeciw części parafian. Duchowny cieszył się wśród nich dużą sympatią.

Brak szczegółowych wyjaśnień ze strony kurii sprzyjał powstawaniu różnych teorii. Niektórzy mieszkańcy wiązali postępowanie z rzekomymi donosami innych proboszczów, którym miało przeszkadzać niepobieranie przez ks. Zborka opłat za sakramenty. Są to niepotwierdzone przypuszczenia, a nie ustalony powód odwołania.

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