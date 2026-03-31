Makabryczne odkrycie przy ołtarzu. Znaleziono zwłoki kobiety

W Niedzielę Palmową (czyli 29 kwietnia) pieszy, który zmierzał do kościoła w Ostrowie Lubelskim na poranną mszę, znalazł zwłoki. Znajdowały się one w pobliżu świątyni – przy ołtarzu polowym – dowiedziała się redakcja Wirtualnej Polski.

Kobieta najprawdopodobniej odebrała sobie życie. – Ciało znajdowało się na pętli – ujawnił w rozmowie z dziennikarzami szef Prokuratury Rejonowej w Lubartowie – prok. Krzysztof Sokół.

Po odkryciu ciała na miejsce wezwano pogotowie z zespołem ratownictwa medycznego na pokładzie. Niestety – służby med. stwierdziły zgon 37-latki. Zwłoki poddane zostaną teraz autopsji w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Samobójstwo? Depresja? Tu znajdziesz pomoc!

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

