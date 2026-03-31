Poruszający gest papieża  przed Wielkanocą. Tego nie widziano od lat

O zmianach, jakie wprowadzono w wielkopiątkowym nabożeństwie, poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Ostatnim papieżem, który niósł krzyż przez 14 stacji DK, był Jan Paweł II (Karol Wojtyła w ten sposób Drogę Krzyżową celebrował na początku swojego pontyfikatu).

Starą tradycję przywrócić do życia postanowił teraz także Leon XIV, który w Wielki Piątek, podczas nabożeństwa DK na terenie rzymskiego Koloseum.

Papież Leon XIV samodzielnie poniesie krzyż. Nabożeństwo odbędzie się na terenie Włoch, w amfiteatrze Flawiuszów

Wcześniej, jak czytamy na stronie rozgłośni Vatican News, Droga Krzyżowa, podczas której głowa Kościoła katolickiego niosła najbardziej rozpoznawalny symbol chrześcijaństwa, to ceremoniał ustanowiony za pontyfikatu Pawła VI (Giovanni'ego Montini'ego). Przez lata jednak nie praktykowano go – aż do teraz, kiedy to postanowiono powrócić starej tradycji z woli Roberta Prevosta.

Co ważne, nie zawsze papieże przewodniczyli Drodze Krzyżowej w Wielki Piątek – w poprzednich latach robili to niżsi rangą hierarchowie kościelni. Przykładem może być rok 2025, kiedy to nabożeństwo prowadził kardynał prezbiterBaldassare Reina (w ubiegłym roku został mianowany wielkim kanclerzem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II).

W 2025 r. rozważania wielkopiątkowe przygotował osobiście o. Francesco Patton

W ub.r. rozważania nt. DK przygotował osobiście poprzednik Leona XIV – papież Franciszek I. Dwa dni po Drodze Krzyżowej niestety zmarł. Tym razem rozważania przygotował natomiast ojca Francesco Pattona – byłego kustosza Ziemi Świętej.

Wielkopiątkowe nabożeństwo corocznie transmitowane jest przez watykańskie media, ale także media zagraniczne (w tym polskie). To ważne wydarzenie, które śledzi miliony wiernych z całego świata.

