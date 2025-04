Wielki Piątek bez papieża Franciszka. Poruszające słowa z Watykanu

Watykan uroczyście obchodzi Wielki Piątek. W bazylice Świętego Piotra odprawiona została liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczył kardynał Claudio Gugerotti. Prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich kardynał Claudio Gugerotti został mianowany papieskim delegatem.

Wielki Piątek w Watykanie z J.D. Vance'm

W nabożeństwie wziął udział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wraz ze swoją żoną Usha oraz trojgiem dzieci. Był to pierwszy przypadek w historii kiedy w wielkopiątkowych uroczystościach w Watykanie uczestniczył tak wysoki rangą przedstawiciel amerykańskie administracji.

Wieczorem wierni zgromadzili się przed Koloseum, gdzie o godzinie 21:15 rozpoczęła się Droga Krzyżowa. Jest ona prowadzona przez papieskiego wikariusza dla diecezji rzymskiej – kardynała Baldassare Reinę. Przy 14 stacjach krzyż będą nieśli – oprócz duchownego prowadzącego – przedstawiciele osób z niepełnosprawnościami, migranci, pracownicy służby zdrowia, wolontariusze Caritasu oraz przedstawiciele młodzieży, rodzin i wolontariusze Roku Jubileuszowego.

Wielki Piątek bez papieża Franciszka

W tym roku w uroczystościach z okazji Wielkiego Piątku nie bierze udziału papież Franciszek. Ojciec Święty przechodzi aktualnie rekonwalesencję po długim pobycie w klinice Gemelli, gdzie leczył obustronne zapalenie płuc. Biskup Rzymu przygotował jednak specjalne rozważania dla wiernych.

Franciszek zachęca do uczestnictwa w drodze krzyżowej, która jest „podróżą do wnętrza siebie, burzącą codzienną rutynę”. Zdaniem Ojca Świętego „jest to moment zejścia Jezusa Chrystusa ku temu światu, który Bóg ukochał”. Papież zaznaczył, że „Droga Krzyżowa "przecina nasze zwykłe ścieżki, abyśmy przeszli ze znużenia ku radości a w tym świecie, który wszystko kalkuluje, bezinteresowność ma wysoką cenę. Przestrzegł też przed osądami, które zabijają”.

W swoich rozważaniach Ojciec Święty ocenił, że „ludzie unikają odpowiedzialności, a egoizm ciąży bardziej niż krzyż”. Dodawał, że „Boża ekonomia nie zabija, nie odrzuca, nie miażdży; jest pokorna, wierna ziemi”. „Zbudowaliśmy świat, który tak właśnie funkcjonuje: świat kalkulacji i algorytmów, chłodnej logiki i bezlitosnych interesów” – przekazywał papież.

W Koloseum zostanie także odmówiona modlitwa o jedność i pokój dla Kościoła.

