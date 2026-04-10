Obajtek o powrocie do Orlenu. Szybka riposta spółki

9 kwietnia sześcioro sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowania w Sali Kolumnowej bez udziału Karola Nawrockiego. Wcześniej, podczas osobnej uroczystości, prezydent odebrał ślubowania tylko od dwojga sędziów wskazanych przez Sejm: Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

Ironiczny post Obajtka

Wielu polityków polskiej prawicy zaczęło ironicznie komentować uroczystość, do której doszło w czwartek. Zwracano uwagę, że każdy może złożyć jakiekolwiek ślubowanie bez obecności prezydenta.

Europoseł PiS, były prezes Orlenu Daniel Obajtek napisał w serwisie X: „Skoro od dziś obowiązują nowe standardy, ogłaszam, że od jutra powracam na stanowisko prezesa Orlenu. W sumie to konkurs trwa. Zapraszam Radę Nadzorczą do przeprowadzenia rozmowy, a jeśli nie przyjdzie – sam zadam sobie pytania i na nie odpowiem” . Dodał również, że od piątku może być kardynałem. „Zaproszę papieża, a jak nie przyjdzie, to sam się mianuję” – skwitował.

twitter

Na publikację natychmiast odpowiedziało równie ironicznie biuro prasowe Orlenu. „Informujemy, że część rozmowy kwalifikacyjnej będzie odbywała się w języku angielskim” – napisano. W ten sposób nawiązano prawdopodobnie do sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy to Obajtek stawił się przed sejmową komisją ds. afery wizowej. Wówczas w sieci pojawiły się zdjęcia notatek polityka, w których miały się pojawić zapisy fonetyczne nazw zagranicznych firm.

W późniejszym wpisie na X Obajtek potwierdził te doniesienia. „Nigdy nie ukrywałem, że mam Tourette’a i tak – zapisuję nazwy fonetycznie, żeby ułatwić ich wypowiadanie” – wyjaśnił we wpisie.

twitter

Zaskakujące wystąpienie posła PiS

Podobnie zachował się w czwartek poseł Krzysztof Ciecióra z PiS na antenie Polsat News. Nawiązując do wydarzeń w Sejmie z 9 kwietnia, sam złożył „ślubowanie”. – Ślubuję być człowiekiem punktualnym i ascetycznym, ślubuję doskonale komentować w programie „Debata Gozdyry”. Dopiszę sobie jeszcze, że będę w tych debatach zawsze wygrywał – zapowiedział Ciecióra. – Odbębniłem to ślubowanie, proszę sobie to gdzieś zanotować – dodał.

Czytaj też:

Posypały się nagany w PiS. Czołowi politycy ukaraniCzytaj też:

Kontrowersje w TVP3. Materiał o prezydencie nie trafił na antenę