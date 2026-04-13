Czarzasty znów na celowniku ambasadora USA. „Ten człowiek jest zagrożeniem”

Tom Rose po raz kolejny wziął na celownik marszałka Sejmu. „Ten człowiek jest zagrożeniem. Celem jego zapalczywej retoryki obrażającej Donalda Trumpa może być jedynie zaszkodzenie stosunkom amerykańsko-polskim i osłabienie własnego kraju” – czytamy we wpisie ambasadora USA w Polsce.

W jego dalszej części Tom Rose stwierdził, że „postawa Włodzimierza Czarzastego nie powinna być zaskoczeniem, ponieważ jest on aparatczykiem lewicy i byłym komunistą”.

Taki komentarz pojawił się w związku z wywiadem, którego marszałek Sejmu udzielił „Financial Times”. W rozmowie z brytyjskim dziennikiem polityk Lewicy określił Donalda Trumpa mianem „lidera chaosu”.

Ambasador USA uderza w Czarzastego. Kotula reaguje

Na słowa Toma Rose'a ostro zareagowała Katarzyna Kotula. W odpowiedzi skierowanej do dyplomaty polityczka dopytywała, „czy jeśli nazywanie zagranicznego przywódcy »zagrożeniem« za krytykę stało się teraz standardem amerykańskiej dyplomacji, to czy ambasador wyjaśnić nam wszystkim, dlaczego Donald Trump opublikował wizerunek siebie samego jako Jezusa cudownie uzdrawiającego Jeffreya Epsteina na łożu śmierci i jednocześnie miota klątwy pod adresem papieża Leona XIV”.

W ten sposób Katarzyna Kotula nawiązała do oburzającej grafiki, którą Donald Trump zamieścił na swoim profilu na Truth Social. Amerykański przywódca występuje na niej w roli Jezusa uzdrawiającego chorego mężczyznę. Grafika pojawiła się w sieci niedługo po tym, jak prezydent USA w ostrych słowach potępił papieża Leona XIV za jego stanowisko wobec wojny na Bliskim Wschodzie.

„Polsko-amerykańskie stosunki przetrwają tę administrację. Są one oparte na instytucjach i społeczeństwach, a nie na ego jednego człowieka. Zacząłbym się mniej martwić o polską demokrację – a bardziej o przesłania płynące z Gabinetu Owalnego” – podkreśliła Katarzyna Kotula.

Nie były to pierwsze krytyczne słowa ze strony Toma Rose'a skierowane pod adresem Włodzimierza Czarzastego. W lutym dyplomata poinformował o zerwaniu wszelkich kontaktów z marszałkiem Sejmu. „Nikomu nie pozwolimy szkodzić amerykańsko-polskim relacjom, ani okazywać brak szacunku wobec Donalda Trumpa, który tak wiele zrobił dla Polski i Polaków” – komentował.

