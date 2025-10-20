Atak na biuro PO. Sprawca w rękach policji. Wcześniej kierował groźby wobec Tuska

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że w poniedziałek 20 października w godzinach porannych zatrzymano „sprawcę gróźb karalnych oraz próby podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej 12A w Warszawie”. „Tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów. To oraz wnikliwa analiza innych zdarzeń doprowadziły do przełomu w tej sprawie” – czytamy we wpisie na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Atak na biuro PO w Warszawie. Nowe informacje policji. 44-latek zatrzymany

„Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego. Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku” – poinformowała policja.

Do sprawy odniósł się także Marcin Kierwiński. „Sprawca ataku na biuro PO w rękach policji. W czerwcu otrzymał on już zarzuty za groźby karalne na portalu X wobec premiera Donalda Tuska” – napisał minister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej informacji wkrótce.