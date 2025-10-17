Osmolone drzwi i rozbite szkło. „Koktajl mołotowa” rzucony w siedzibę PO

W piątkowe popołudnie, tuż po godzinie 15, w pobliżu budynku przy ulicy Wiejskiej w Warszawie – gdzie mieści się między innymi biuro krajowe Platformy Obywatelskiej oraz kawiarnia Czytelnik – doszło do ataku z użyciem koktajlu Mołotowa.

Według relacji świadków, dwóch mężczyzn pojawiło się na miejscu z butelką wypełnioną nieznaną cieczą. Próbowali ją podpalić i rzucić w drzwi prowadzące do kamienicy. Towarzyszyły temu agresywne okrzyki wymierzone w Platformę Obywatelską.

Na szczęście zareagował jeden ze świadków – klient pobliskiej kawiarni – który w ostatniej chwili odepchnął napastnika. Butelka rozbiła się przed wejściem do budynku, a sprawcy natychmiast uciekli z miejsca zdarzenia.

„Akt terroru politycznego”

Na miejscu zdarzenia znajdował się poseł Platformy Obywatelskiej Witold Zembaczyński, który obserwował sytuację z bliska. Polityk opisał zajście w rozmowie z TVN24. – Jeden z bohaterskich świadków, klientów tej kawiarni, ruszył do wspólnych drzwi, odepchnął tego podpalacza, próbował go ująć. Doszło do szarpaniny. Jednoznacznie mamy tu do czynienia z aktem terroru politycznego – mówił polityk.

Zembaczyński podkreślił, że nie ma wątpliwości, iż atak był wymierzony w biuro Platformy Obywatelskiej.

– Wynika to przede wszystkim z adresu, sposobu działania i tego, co uciekinier wykrzykiwał. To były hasła antyplatformerskie, antykoalicjobywatelskie – tłumaczył. Polityk zaapelował o szybkie działania służb. – Liczymy, że sprawcy zostaną ujęci. Oczekuję szybkiej reakcji policji – dodał.

Sprawcy uciekli, policja prowadzi śledztwo

Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczyli teren zdarzenia. Zniszczenia ograniczają się do osmolonych drzwi i rozbitego szkła, a – co najważniejsze – nikt nie odniósł obrażeń.

Poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Bliźniuk również potwierdził, że sytuacja była bardzo groźna. – Najważniejsze, że nikomu się nic nie stało. Mamy tutaj słynną kawiarnię i jest duży ruch. Mam nadzieję, że sprawca zostanie szybko ujęty – podkreślił.

Śledczy analizują zapisy z kamer monitoringu, które mogą pomóc w identyfikacji sprawców.

twitterCzytaj też:

Sabotażyści na usługach obcego państwa. Głośna sprawa w prokuraturzeCzytaj też:

Pożary w Polsce. ABW wskazuje na rosyjski trop