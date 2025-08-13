Sabotażyści na usługach obcego państwa. Głośna sprawa w prokuraturze

Prokuratura poinformowała o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko sześciu osobom, które – według śledczych – brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta miała działać na zlecenie obcego wywiadu, realizując w Polsce działania o charakterze sabotażowym. Informacje na ten temat zawarto w komunikacie udostępnionym na portalu X.

Podpalenia w Gdańsku i podwarszawskich Markach

Z ustaleń wynika, że oskarżeni mieli między innymi dokonać podpaleń magazynu w Gdańsku oraz składowiska palet w Markach. Według prokuratury ich aktywność obejmowała także inne czyny o charakterze kryminalnym.

Śledczy podkreślają, że zebrane dowody wskazują na powiązania podejrzanych z zagranicznymi służbami, a działania sabotażowe miały na celu destabilizację sytuacji w kraju. Sprawa jest jedną z najpoważniejszych w ostatnich latach, jeśli chodzi o akty sabotażu na terenie Polski.

Więcej informacji wkrótce.

