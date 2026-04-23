Kolejny kraj chce wprowadzić ten zakaz wobec dzieci. Możliwe ograniczenia dla TikToka i Instagrama

Proponowana ustawa ma zobowiązywać platformy społecznościowe do wdrożenia systemów weryfikacji wieku. Firmy Mają również zapewnić narzędzia kontroli rodzicielskiej, a także szybkie reagowanie na treści, które zostaną uznane za szkodliwe – poinformowała państwowa agencja informacyjna Anadolu.

Oznacza to, że platformy takie jak YouTube, TikTok, Facebook czy Instagram będą musiały uniemożliwić dzieciom poniżej 15 lat zakładanie kont. Jeśli przepisy zostałyby złamane turecki organ nadzoru ds. komunikacji może nakładać grzywny.

Podobne ograniczenia wprowadziły już m.in. Australia czy Malezja. Tam dzieci do 16. roku życia nie mogą korzystać z mediów społecznościowych. Restrykcje w tym zakresie planują też wnieść inne kraje m.in. Polska, Dania, Grecja czy Francja.

Oczekiwanie na decyzje prezydenta

Teraz prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ma 15 dni na zatwierdzenie ustawy, aby ta mogła wejść w życie. Jeśli do tego dojdzie, rozporządzenie w tej sprawie zacznie obowiązywać sześć miesięcy po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że prezydent podpisze ustawę. Wpływ na jego decyzję mogą mieć ostatnie wydarzenia, do których doszło w prowincji Kahramanmaras w południowej Turcji. 14-latek zastrzelił tam dziewięcioro uczniów i nauczyciela, sam również zginął.

„Planujemy położyć większy nacisk na działania patroli cybernetycznych oraz wzmocnić zdolności naszych jednostek zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Zamierzamy również, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, jeszcze bardziej zwiększyć naszą widoczność i obecność w 'ciemnych zakamarkach' internetu — zarówno tych widocznych, jak i niewidocznych” - przekazał 20 kwietnia w serwisie X turecki prezydent.

twitter

Z kolei 20 kwietnia w jednym z wywiadów powiedział: – Żyjemy w okresie, w którym niektóre aplikacje do udostępniania treści cyfrowych deprawują umysły naszych dzieci, a platformy mediów społecznościowych – mówiąc wprost – stały się ściekami.

Pojawiają się obawy

Turcja może dołączyć do innych krajów, które już wcześniej wprowadziły ograniczenia dla nieletnich dotyczące korzystania z mediów społecznościowych. Pojawiły się jednak spekulacje, że ustawa ta może wprowadzić kolejne regulacje również dla osób dorosłych. Organizacje walczące o wolność słowa zwracały uwagę, że w przyszłości może dojść do obserwacji wszystkich użytkowników mediów społecznościowych – pisała agencja informacyjna AP news.

Z kolei główna partia opozycyjna — Republikańska Partia Ludowa (CHP) skrytykowała ten pomysł i stwierdziła, że dzieci powinny być chronione „nie poprzez zakazy, lecz poprzez politykę opartą na prawach” .

