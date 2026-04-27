Łatwogang zakończył stream. Rekordowa zbiórka i mocny apel w finale

Po dziewięciu dniach nieprzerwanej transmisji w sieci Łatwogang zakończył głośny, charytatywny stream. Akcja organizowana na rzecz Fundacji Cancer Fighters przyniosła gigantyczne wsparcie dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi.

Przez cały czas trwania transmisji w tle wybrzmiewał utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagrany przez Bedoesa 2115 oraz 11-letnią Maję, która po raz trzeci zmaga się z ostrą białaczką szpikową. To właśnie historia dziewczynki stała się impulsem do rozpoczęcia akcji.

Gwiazdy dołączyły do akcji Łatwoganga. Nie brakowało zaskakujących momentów

W trakcie transmisji do mieszkania Łatwoganga przyjeżdżały znane osoby ze świata internetu, muzyki i telewizji. Wspólnie zachęcały widzów do wpłat na rzecz dzieci chorych na raka.

Jednym z najbardziej komentowanych momentów było symboliczne golenie głów przez znane postacie. Na taki krok zdecydowali się m.in. Julia Kuczyńska, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska, Michał Pol, czy Maciej Kurzajewski. Nie zabrakło także innych zaskoczeń, jak niespodziewane pogodzenie się Dody i Magdy Gessler.

Ponad 251 mln zł na walkę z rakiem. Apel Łatwoganga i Bedoesa

Tuż przed zakończeniem transmisji Łatwogang razem z Bedoesem podsumowali akcję i zaapelowali o dalsze wsparcie dla dzieci chorujących na nowotwory.

Streamer zaproponował, by 26 kwietnia został ustanowiony ogólnopolskim dniem walki z rakiem u dzieci.

– Może wpiszmy po prostu do kalendarza, że 26 kwietnia będzie narodowy dzień walki z rakiem u dzieci. Żebyśmy co roku się spotykali i pamiętali o dzieciakach – mówił podczas finału transmisji.

Według organizatorów zbiórka przekroczyła kwotę 251 mln zł, jednak wsparcie dla fundacji nadal jest możliwe mimo zakończenia streamu.

Na zakończenie Bedoes 2115 podkreślił, że cała akcja nie może zakończyć się jedynie na rekordowej transmisji i wygłosił mocny apel.

– Robimy to. To jest początek, a nie koniec. (Ponawiam – red.) apel o ten dzień, o którym powiedział Piotrek — niech 26 kwietnia będzie dniem walki z rakiem u dzieci. Wielka prośba do polityków: proszę, weźcie się w garść. Prośba do wszystkich, którzy myślą, że są rzeczy niemożliwe — Piotrek udowodnił wszystkim, że nie ma. (...) Jako Polacy, jako społeczeństwo udowodniliśmy, że nie ma rzeczy niemożliwych – zaapelował raper.

Czytaj też:

