Egzamin ósmoklasisty 2026. Te błędy uczniowie popełniają najczęściej

Według analiz ekspertów uczniowie popełniają kilka kluczowych błędów podczas egzaminu, które sprawiają, że tracą sporo cennych punktów. Co ważne, egzaminu nie da się nie zdać, jednak jego wynik wpływa na to, w jakiej szkole nastolatek będzie kontynuował naukę.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Jakie są najczęstsze błędy?

Na platformie edukacyjnej eduvulcan.pl eksperci przekazali, że jednym z najczęstszych błędów, szczególnie podczas egzaminu z języka polskiego, jest niedokładne czytanie poleceń. „Uczniowie często ‘przelatują wzrokiem’ przez polecenie i zaczynają odpowiadać, zanim dobrze zrozumieją, czego ono wymaga” – wyjaśniono.

Podczas egzaminu z języka polskiego absolwenci nie odnoszą się też do lektury obowiązkowej. „W wypracowaniach bardzo często pojawiają się ogólne stwierdzenia bez konkretów. Tymczasem egzaminatorzy oczekują odniesienia do lektur obowiązkowych i umiejętności wykorzystania ich jako argumentów” – dodano.

Częstym błędem jest też brak odpowiedniej struktury w rozprawce, zbyt krótkie odpowiedzi, błędy językowe oraz interpunkcyjne, a także nieczytelne odpowiedzi. Uczniowie często też nie radzą sobie z zarządzaniem czasem.

Z kolei podczas egzaminu z matematyki uczniowie często popełniają błędy w rachunkach lub nie przedstawiają każdego etapu obliczeń. Utratą punktów skutkuje też brak podania odpowiednich jednostek – zauważył serwis edukacyjny otouczelnie.pl.

W trakcie egzaminu z języka angielskiego uczniowie popełniają przede wszystkim błędy gramatyczne, mylą czasy lub dobierają nieodpowiednie słownictwo, a także nie dostosowują formy wypowiedzi do polecenia.

Egzamin ósmoklasisty. Kiedy zaczynają się egzaminy?

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym roku egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 11 maja i potrwa do 13 maja. Uczniowie zmierzą się najpierw z językiem polskim, następnie z matematyką, a w ostatni dzień z językiem obcym nowożytnym (najczęściej jest to angielski).

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przystąpić do egzaminu, będą miały ku temu kolejną okazję od 8 do 10 czerwca.

