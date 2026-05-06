QUIZ maturalny. Sprawdź, czy zdałbyś egzamin z angielskiego!

Poczuj się jak maturzysta! Przygotowaliśmy krótki QUIZ składający się z 10 pytań inspirowanych tegorocznym egzaminem z języka angielskiego.
W środę 6 maja wielu absolwentów szkół ponadpodstawowych przystąpiło do kolejnego egzaminu dojrzałości. Tym razem maturzyści mierzyli się z językiem nowożytnym na poziomie podstawowym.
Przygotowaliśmy specjalny QUIZ, dzięki któremu możesz sprawdzić swoją wiedzę. Bez stresu, bez ocen, tylko szybka weryfikacja umiejętności językowych. Podejmij wyzwanie i przekonaj się, czy zdobędziesz komplet punktów.
Czeka na ciebie 10 pytań opartych na zadaniach z tegorocznego egzaminu z języka angielskiego. Sprawdź się i przekonaj, ile jeszcze pamiętasz!
QUIZ maturalny. Czy zdałbyś egzamin z angielskiego?Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Przeczytaj tekst i dobierz właściwy nagłówek: In the 19th century, tea from China became so popular in England that most families drank it at least twice a day. To be on regular sale in English shops, it had to be transported quickly from China, and in huge quantities. To achieve this aim, special ships, called clippers, were constructed. These were very fast sailing ships, and one of them was the Cutty Sark.
- How did the ship become a tourist attraction?
- Why was the ship called the cutty sark?
- What contest did the ship take part in?
- Why did the ship stop carrying tea?
- Which records did the ship break?
- Why were clippers built?
Czytaj też:
Maturzyści na rozdrożu, gromy na system edukacji. „Szkoła nie przygotowuje do niczego”Czytaj też:
Zdają maturę na stadionach. Tak wyglądają egzaminy Szkoły w Chmurze
Źródło: WPROST.pl