Dron wleciał do Polski. Miał rosyjskie napisy

Żandarmeria Wojskowa poinformowała w sobotę, że odnaleziono drona z rosyjskimi napisami. Urządzenie zlokalizowano w miejscowości Osieka, koło Bartoszyc (warmińsko-mazurskie). To zaledwie 20 kilometrów od granicy z Rosją.

Prawdopodobnie jest to dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, ale nieposiadający cech bojowych.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że dron wyposażony był w kamery i miał zdolność monitorowania.

Oficjalny komunikat Żadnarmerii Wojskowej:

W dniu 9 maja 2026 r. w godzinach porannych Policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymała informację, że w okolicy miejscowości Bartoszyce, województwo Warmińsko-Mazurskie odnaleziono niezidentyfikowany obiekt latający. Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie DRON pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora 8 Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Na miejscu trwają niezbędne czynności procesowe.