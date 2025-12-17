Ustanowił nowy wędkarski rekord. Pobił poprzedni o zaledwie 85g

Rekordowy połów miał miejsce 23 listopada. Dokonał go Yongfeng Tian, mieszkaniec Brooklynu od lat zapalenie zajmujący się wędkarstwem. Złowiony przez niego moron biały ważył około 1,47 kilograma. Tyle wystarczyło, aby nieznacznie przewyższyć rezultat utrzymujący się na najwyższym miejscu podium od początku lat 90. Rekord z 1991 roku został pobity o zaledwie 85 gramów.

Wędkarz ustanowił nowy rekord. Urzędnicy potwierdzają

Władze stanowe potwierdziły, że ryba wyłowiona w zbiorniku Cross River Reservoir spełniła wszystkie kryteria nowego rekordu dla stanu Nowy Jork. Jak informuje nowojorski Departament Ochrony Środowiska, tegoroczny sezon przyniósł już kilka rekordowych połowów. Przypadek morona białego jest czwartym gatunkiem ryby, dla którego w 2025 roku oficjalnie zatwierdzono nowy wynik.

– To kolejny dowód na wysoką jakość i różnorodność nowojorskich łowisk – przekazała mediom komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Amanda Lefton. Zaznaczyła, że sukces wędkarza z Brooklynu pokazuje potencjał lokalnych zbiorników wodnych.

Tę rybę złowił wędkarz. Jest niezwykle popularna w stanie Nowy Jork

Moron biały należy do często spotykanych ryb słodkowodnych na terenie stanu Nowy Jork. Występuje m.in. w rzekach oraz jeziorach, w tym w Hudsonie, a jego stadny tryb życia sprawia, że po odnalezieniu ławicy możliwe są bardzo intensywne połowy. Do jego łowienia wykorzystuje się zwykle lekkie zestawy i niewielkie przynęty.

Zgłoszenie rekordowego okazu odbyło się w ramach programu Angler Achievement Awards Program, który dokumentuje rekordy stanowe i wyróżnia wędkarzy za spełnienie określonych wymogów dotyczących wielkości ryb. Program obejmuje kilkadziesiąt gatunków, a jego uczestnicy otrzymują oficjalne potwierdzenia oraz pamiątkowe wyróżnienia.

Czytaj też:

Wędkarz łowi ryby o imponujących gabarytach. „Jeszcze jeden osesek”Czytaj też:

Olbrzymi amur w rękach polskiego wędkarza. „Trudno opisać emocje”