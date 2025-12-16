Wędkarz łowi ryby o imponujących gabarytach. „Jeszcze jeden osesek”

Piotr Boufal jest znany w środowisku wędkarzy, bo już wielokrotnie dokonywał imponujących połowów suma pospolitego, czym chwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nawet w grudniu mężczyźnie nie są straszne niskie temperatury, a swoimi kolejnymi osiągnięciami dzieli się z internautami.

Wędkarz łowi ryby o imponujących gabarytach. „Ogromne wrażenie”

Kilka dni temu, w sobotę 13 grudnia, pasjonat opublikował kilka zdjęć, na których widać kolejne złowione okazy. „Te zdjęcia chyba najbardziej oddają to, czy sumy zimą w rzekach dalej żerują. Nie był to może jakiś gigant, bo rybka, jeśli dobrze pamiętam, powyżej 180 cm, ale gabaryt robił naprawdę ogromne wrażenie… Temperatura wody w granicach 3-4 stopni w żadnym wypadku nie przeszkadza wąsaczom w pobieraniu pokarmu. Wręcz przeciwnie. Jedzą, latają po rzece i mają się znakomicie” – napisał na Facebooku.

W innym wpisie wędkarz relacjonował wprawę na ryby z 5 grudnia. Jak się po raz kolejny okazało, cierpliwość i niezrażanie się niepowodzeniami popłacają. – Słuchajcie, 221 cm, potężna ryba z Odry – powiedział, trzymając wraz ze znajomym rybę imponujących gabarytów. – Chwilę wcześniej tracimy z Łukaszem rybę 230 cm. Nie wiemy, dlaczego. Po prostu gdzieś po chwili holu spada, wypięła się, te ryby bardzo dziwnie pobierają pokarm… Ale udało się, także mamy potężne 221 cm – relacjonował. Ryba ostatecznie wróciła do wody.

„Obrzydliwie grube rybska. W bardzo specyficzny sposób pobierają teraz pokarm. Brania są ledwo wyczuwalne na kiju, tak jakby same nie wierzyły w to, że udało im się coś upolować. Hole również nie są jakieś ekstremalne, niemniej te gabaryty nadrabiają wszystko. Dodatkowo dołowiliśmy jeszcze jednego oseska powyżej 180 cm” – napisał na profilu „Piotr Boufał – Wędkarstwo sumowe”.

