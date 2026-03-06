Kobiety często o tym zapominają. Ekspertka radzi, jak zadbać o zdrowie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet dr Anita Raja, ekspertka ds. zdrowia kobiet, podpowiada, jakie kroki warto podjąć, by zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, nawet gdy trzeba na co dzień godzić wiele obowiązków.

Dbałość o dobre samopoczucie nie musi być czasochłonna. Celem nie jest perfekcja, lecz wyrobienie nawyków, które w zrównoważony sposób wspierają energię, odporność i długotrwałe zdrowie.

1. Połącz więzi społeczne z ruchem

Kontakty społeczne są jednym z najsilniejszych czynników chroniących zdrowie psychiczne. Aby zmaksymalizować ich korzyści zdrowotne, warto połączyć spotkania ze znajomymi z aktywnością fizyczną, na przykład spacerem.

Takie podejście pozwala łączyć kontakty społeczne z czasem spędzonym na świeżym powietrzu, wspierając zarówno dobre samopoczucie psychiczne, jak też zdrowie fizyczne. Umiarkowany ruch i ekspozycja na światło dzienne mogą również pomóc wyregulować poziomu stresu i wspierać zdrowe wzorce snu – co jest szczególnie ważne, gdy żyjemy pod presją obowiązków.

2. Wprowadź rytuał relaksacyjny

Dobra jakość snu zaczyna się jeszcze przed położeniem się do łóżka. 20–30 minut przygotowania pełni rolę pomostu między dynamiką dnia a trybem regeneracji organizmu.

Ustawienie sobie prostego przypomnienia o „wyłączeniu telefonów” na 30 minut przed snem może stworzyć psychologiczną granicę między zadaniami wykonywanymi w ciągu dnia a regenerującym snem. Czas na wyciszenie się wspomaga regulację hormonalną, odporność emocjonalną i regenerację funkcji poznawczych – wszystkie te elementy są zagrożone, gdy śpimy za krótko lub płytko.

3. Ułatw sobie podejmowanie decyzji

Utrzymanie zdrowego odżywiania często nie udaje się nie z powodu braku dobrych intencji, ale konieczności podejmowania codziennie zbyt wielu decyzji.

Przygotowanie kilku prostych produktów na początku tygodnia – zbożowych, warzyw, niezawodnego źródła białka – eliminuje trudności. Konsekwencja wynika z tego, że zdrowy wybór staje się łatwym wyborem

4. Chwytaj sekundy uważności

Nawet krótkie chwile uważności mogą dużo zmienić. Trzy powolne, świadome oddechy przed posiłkiem aktywują reakcję relaksacyjną organizmu i zajmują tylko 15 sekund – nie potrzeba do tego żadnej aplikacji ani poduszki. Zaczynanie od małych kroków jest kluczem do wyrobienia nawyku, który wspiera zarządzanie stresem i dobre samopoczucie emocjonalne

5. Zmień przyjmowanie suplementów w poranny rytuał

Zmień przyjmowanie suplementów w stały element poranka, łącząc je z czymś, co już robisz – śniadaniem, myciem zębów, pierwszą filiżanką kawy.

Nauka o nawykach pokazuje, że powiązanie nowego zachowania z już utrwalonym znacznie zwiększa regularność. A konsekwencja jest ważniejsza niż pogoń za „idealnym” suplementem. Jeśli przyjmujesz żelazo, unikaj łączenia go z napojami zawierającymi kofeinę, ponieważ kofeina może zmniejszać jego wchłanianie.

6. Nawadniaj organizm bez wysiłku

Picie wystarczającej ilości wody nie musi być uciążliwe. Trzymaj pełną butelkę wody w widocznym miejscu – na biurku lub blacie kuchennym – by łatwo sięgać po nią przez cały dzień. Postawienie jej „na widoku” i wygoda to często najprostsze sposoby na utrzymanie odpowiedniego nawodnienia organizmu.