27 grudnia obchodzimy ważne święto. Czy jest to dzień wolny od pracy?

Na ostatni, grudniowy weekend przypada ważne święto państwowe. Zostało ono ustanowione w 2021 roku, z inicjatywy Andrzeja Dudy. 27.12.1918 r. doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego. „Odegrało ono fundamentalną rolę dla kształtowania się granic odrodzonej Niepodległej” – brzmi wpis byłego prezydenta w liście okolicznościowym z 2022 r.

Inicjatorami upamiętnienia powstańców były: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Czy jest to dzień wolny od pracy? Zanim odpowiemy na to pytanie, warto zaznaczyć, że jest to sobota.

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Czy tego dnia nie trzeba iść do pracy?

I choć 27 grudnia to ważna data, to jednak w ustawie nie ma zapisu o dniu wolnym od pracy. Przypada ono na początek weekendu, więc i tak skorzystać z tego mogłoby niewiele osób – tylko ci, którzy tego dnia pełnią obowiązki zawodowe (a ci, którzy i tak musieliby pójść do pracy, mogliby odebrać ten dzień kiedy indziej).

W tym roku czekają nas jeszcze trzy dni wolne od pracy - Wigilia Bożego Narodzenia (na mocy ustawy z grudnia 2024 r., która weszła w życie od lutego 2025 r.), a także pierwszy i drugi dzień świąt, czyli 23, 24 i 25 grudnia. 2026 wita nas natomiast dniem wolnym – 1 stycznia to bowiem Nowy Rok.

Przy okazji – warto przemyśleć wzięcie urlopu 2 i 5 grudnia (piątek i poniedziałek), jeśli ktoś ma jeszcze taką możliwość, ponieważ daje to nam kilka dni wolnego ciągiem – od czwartku aż do wtorku (Trzech Króli – Objawienie Pańskie, święto, które – jak Nowy Rok – jest wolne od pracy, ale katolicy muszą pamiętać, że tego dnia muszą uczestniczyć we mszy świętej).

