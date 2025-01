„K+M+B” czy „C+M+B”? Tak należy oznaczyć drzwi w święto Trzech Króli

6 stycznia w Kościele Katolickim obchodzona jest uroczystość Objawienia Pańskiego, którą określa się też jako święto Trzech Króli. Jest to jedno ze świąt nakazanych, a w związku z tym tego dnia wszyscy katolicy w Polsce mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej.

Zgodnie z przyjętą tradycją, 6 stycznia w kościołach święci się kredę oraz kadzidło. Kadzidłem, po uczestnictwie we mszy świętej, okadza się mieszkanie lub dom, co ma uchronić od nieszczęść. Z kolei kredy używa się do oznaczenia drzwi, a to z kolei stanowi znak przynależności do Chrystusa i publicznego wyznania katolickiej wiary.

„K+M+B” czy „C+M+B”? Episkopat nie pozostawia wątpliwości

Wraz ze zbliżaniem się uroczystości Objawienia Pańskiego powraca dyskusja o tym, w jaki sposób należy oznaczać drzwi domów lub mieszkań. Kilka lat temu rzecznik Episkopatu rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące tego tematu. Ks. Leszek Gęsiak poinstruował, jakie zapisy są traktowane jako poprawne.

„Drzwi naszych domów lub mieszkań oznaczamy cyframi nowego roku oraz inicjałami imion świętych Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara (K+M+B 2025) lub w wersji łacińskiej (C+M+B 2025), co możemy również przetłumaczyć jako +Christus mansionem benedicat+ (Niech Chrystus błogosławi [ten] dom)” – poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Ważne, żeby do tego zapisu nie wplatać znaku równości. Zarówno „K+M+B = 2025, jak i „C+M+B = 2025” to błędne wersje. Znaków „+” między literami nie należy bowiem traktować jako plusy, a krzyże, które są znakiem błogosławieństwa. Stosowanie znaku „=” jest więc pozbawione sensu.

Tego dnia katolicy uczestniczą nie tylko we mszy świętej. Całymi rodzinami biorą udział w organizowanych w wielu polskich miastach Orszakach Trzech Króli.

