Abp Jędraszewski nie przebierał w słowach. Tak mówił o Polsce

Abp Marek Jędraszewski podczas uroczystej gali w Legnicy otrzymał Nagrodę im. Henryka Pobożnego. Kapituła uznała zasługi krakowskiego metropolity na „rzecz obrony chrześcijaństwa wiary, cywilizacji łacińskiej, interesów państwa polskiego, dobra narodu i bliźnich”.

Abp Jędraszewski jak Bolesław Chrobry?

– Tak jak Bolesław Chrobry i Henryk Pobożny, stoi on z otwartą przyłbicą naprzeciwko potoków kłamstwa, pogardy i nieczystych interesów. Stoi nie z mieczem, ale z modlitwą, prawdą i dobrym słowem – stwierdził w laudacji prof. Wojciech Polak z Uniwersytetu Toruńskiego.

Profesor nie szczędził pochwał pod adresem krakowskiego metropolity. Określił go m.in. mianem „wielkiego polskiego patrioty, który przeciwstawia się ideologii gender, aborcji, eutanazji oraz szeroko wypowiada się na temat zgubnej ideologii ekologizmu”.

Następnie stwierdził, że „duchowny jest odważnym człowiekiem prawdy i tę prawdę głosi niezależnie od pojawiających się po jego wypowiedziach falach hejtu i nienawiści”.

Abp Jędraszewski skrytykował Zachód

Po odebraniu nagrody abp Marek Jędraszewski wygłosił trwający przeszło godzinę wykład zatytułowany „Polska – nie przedmurze, ale wyspa”. Słuchacze dowiedzieli się m.in. że „Polska nie jest już przedmurzem, ponieważ po drugiej stronie Odry nie ma żadnych murów obronnych chrześcijaństwa”.

Sporą część swojego wystąpienia krakowski metropolita poświęcił krytyce Zachodu. – Głównym celem ataków podejmowanych przez współczesnych barbarzyńców jest samo chrześcijaństwo i związana z nim antropologia – stwierdził. Po czym dodał, że „współcześni barbarzyńcy niszczą trzy filary Europy”.

– W miejsce obiektywnej prawdy, do której dochodzi filozoficzny rozum, wprowadzono swoisty dyktat emocji i czucia. Rzymskie prawo, które stało na straży dóbr obywatela państwa, zastąpiono prawem do zabijania innych, całkowicie niewinnych i bezbronnych ludzi, co znalazło swój tragiczny wyraz w uchwalonej niedawno konstytucji Francji, ogłaszającej aborcję jako fundamentalne prawo każdej kobiety – stwierdził.

Abp Jędraszewski o gender

W przemówieniu nie zabrakło również krytyki „ideologii gender”. – Według niej człowiek samą swoją myślą, wbrew zdrowemu rozsądkowi i wynikom współczesnych nauk biologicznych, w tym zwłaszcza genetyki, może decydować o swojej płci (…) Tę pseudoprawdę, z wielką mocą zawdzięczaną ogromnym pieniądzom, starają się wprowadzać jako jedynie słuszną i obowiązującą wszystkich zasadę życia całego świata – komentował.

Na zakończenie abp Marek Jędraszewski pokusił się o refleksję nad losem współczesnego świata. W ocenie hierarchy „sytuacja Polski się zmieniła, jednak dzięki łaskawości Boga i opiece swych świętych patronów Wojciecha i Stanisława, nasz kraj nie dał się podporządkować przemocy, błędnym ideologiom i herezjom”.

