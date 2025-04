Zapytał znanego księdza, na kogo zagłosuje w wyborach. Odpowiedź zaskakuje

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami. W niedzielę 18 maja Polacy pójdą do urn, aby zagłosować na tego polityka, którego najchętniej widzieliby w roli następcy Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim.

Ks. Sebastian Picur o wyborach prezydenckich

Jeden z internautów postanowił zapytać ks. Sebastiana Picura, na kogo będzie głosować w wyborach prezydenckich. W nagraniu opublikowanym na TikToku duchowny nie chciał odpowiedzieć wprost. Zdradził jedynie, że „poprze tego kandydata, któremu jest najbliżej do wyznawanych przez niego wartości”.

Nie były to jedyne odniesienia do relacji Kościoła i polityki, które pojawiły się ostatnio na profilu znanego duchownego. Jeden z komentatorów zapytał ks. Sebastiana Picura, czy Kościół w ogóle powinien się mieszać do kwestii związanych z życiem politycznym.

W odpowiedzi kapłan podkreślił, że „do Kościoła należą wszystkie osoby, które zostały ochrzczone, a więc zdecydowana większość Polaków”. W ocenie duchownego „w takim sensie Kościół ma obowiązek uczestniczyć w życiu politycznym, ponieważ kwestie polityczne wpływają na codzienność obywateli, czyli Kościoła”.

Sondaż prezydencki. Kto wygra wybory?

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, zwycięzcą zostałby Rafał Trzaskowski – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej chciałoby zagłosować 35 proc. respondentów.

Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez PiS, wskazało 23 proc. ankietowanych. Podium zamyka Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji uzyskał w badaniu 19 proc. poparcia.

Instytut Badań Pollster zapytał także Polaków o drugą turę. W zestawieniu Rafał Trzaskowski-Karol Nawrocki to pierwszy z polityków wychodzi zwycięsko. Kandydat KO uzyskałby w takim przypadku 57 proc. głosów, podczas gdy kandydat popierany przez PiS 43 proc. głosów. Rafał Trzaskowski wygrałby także w zestawieniu ze Sławomirem Mentzenem, w tym przypadku 55 proc. do 45 proc.

