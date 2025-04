Najnowszy sondaż prezydencki. Nawrocki może mieć problem

Do wyborów prezydenckich zostało półtora miesiąca. Do ewentualnej drugiej tury dwa miesiące. Choć niemal pewnym jest, że ta się odbędzie, i że wejdzie do niej Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, to pytaniem pozostaje, z kim będzie się musiał zmierzyć.

Sławomir Mentzen goni Karola Nawrockiego

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, najwyższy wynik uzyskałby Rafał Trzaskowski – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Głos na kandydata Koalicji Obywatelskiej oddałoby 35 proc. badanych. Na drugim miejscu w sondażu – a co za tym idzie, w drugiej turze – znalazł się Karol Nawrocki. Popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata wskazało 23 proc. osób. Podium zamyka Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji uzyskał w badaniu 19 proc. poparcia.

Jako kolejny znaleźli się Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi z poparciem wynoszącym 8 proc., Adrian Zandberg z Razem z 4 proc. poparcia, Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej z 3 proc., Magdalena Biejat z Lewicy z 3 proc., Niezrzeszony Artur Bartoszewicz z 1,12 proc. i Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów z 1 proc. Poniżej 1 proc. w badaniu uzyskali Maciej Maciak, Joanna Senyszyn i Marek Woch.

Rafał Trzaskowski wygrywa w drugiej turze

Instytut Badań Pollster zapytał także Polaków o drugą turę. W zestawieniu Rafał Trzaskowski-Karol Nawrocki to pierwszy z polityków wychodzi zwycięsko. Kandydat KO uzyskałby w takim przypadku 57 proc. głosów, podczas gdy kandydat popierany przez PiS 43 proc. głosów. Rafał Trzaskowski wygrałby także w zestawieniu ze Sławomirem Mentzenem, w tym przypadku 55 proc. do 45 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 31.03-01.04.2025 roku metodą CAWI na próbie 1007 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

