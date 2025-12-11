Ujawniono 63 tony tytoniu bez akcyzy. Służby w akcji

Służby przeprowadziły skoordynowaną akcję na terenie powiatu pruszkowskiego, gdzie skontrolowano jedną z posesji. W hali magazynowej odkryto prawie 30 ton tytoniu do palenia bez wymaganych znaków akcyzy oraz urządzenie wykorzystywane do jego osuszania. Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn – 49- i 50-latka z województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas przeszukania zabezpieczono również pojazd wyposażony w zagłuszarki sygnału GPS, a także pieczątki, dokumenty i komplet kluczy. Jeden z zatrzymanych przyznał, że klucze otwierają kontener znajdujący się w innej lokalizacji. Po sprawdzeniu wskazanego miejsca funkcjonariusze znaleźli tam kolejne 10 ton nielegalnego tytoniu.

Zabezpieczono 63 tony tytoniu

W trakcie działań na posesję wjechał ciągnik siodłowy z kontenerem, w którym ujawniono następne blisko 13 ton tytoniu. Późniejsze czynności doprowadziły służby do jeszcze jednego kontenera wypełnionego nielegalnym towarem.

Łącznie zabezpieczono około 63 ton tytoniu, który trafił do magazynu depozytowego MUCS w Warszawie.

Obaj zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, gdzie postawiono im zarzuty dotyczące sprowadzania, magazynowania i dystrybucji wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy.

Postępowanie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie.

Czytaj też:

4-latek wpadł do gorącej wody, jego ciało odkryto w lesie. Sąd ukarał młodych rodzicówCzytaj też:

Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8. W ruch poszły młotki i pałki