Kard. Grzegorz Ryś przestrzega. Wskazał „największą ciemność”

Kard. Grzegorz Ryś w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi przewodniczył mszy świętej, która była celebrowana w ramach pielgrzymowania do Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych. Metropolita łódzki podkreślił, że tradycja nawiedzania konkretnych kościołów w czasie trwania Wielkiego Postu w sposób symboliczny podkreśla, że ludzkie życie to nieustanna droga.

Kard. Grzegorz Ryś w nawiązaniu do życia duchowego posłużył się metaforą światła i ciemności. – Czego potrzebujemy, gdy wyruszamy w drogę? Odpowiedzi mogą być różne: dobrych butów, laski, ale Pismo Święte podpowiada, że temu, kto rusza w drogę, potrzebne jest światło. Można mieć dobre buty, laskę i wszystkie sprzęty, ale kiedy jest ciemno, nie da się wędrować – powiedział, a jego słowa cytuje portal niedziela.pl.

Kard. Ryś przestrzega. Wskazał „największą ciemność”

Metropolita łódzki podkreślił, że to Jezus jest źródłem światła dla podróżujących. – Świadectwo jest szczególnym przekazem. Ono nie tyle jest nauczaniem, co jest pokazaniem. Ktoś, kto daje świadectwo, pokazuje prawdę sobą, nie mówi o prawdzie, tylko prawdę widać z niego. (…) Jezus mówi, że jeśli chcemy światła, to mamy patrzeć na Niego. Patrzenie na Niego jest nawet ważniejsze niż słuchanie. „Ja jestem światłością”, mówi Jezus – podkreślił kard. Grzegorz Ryś.

W dalszej części homilii metropolita łódzki przestrzegał wiernych przed nienawiścią, która może naznaczyć ich życie. – Największą ciemnością na naszej drodze życia jest nienawiść. Odpowiedzią Jezusa dla nas wtedy, kiedy ta pokusa się rodzi, kiedy zaczynamy chodzić w nienawiści, w ciemności jest to, żebyśmy patrzyli na Niego – powiedział kard. Grzegorz Ryś. – Jest Światło, które jest miłością, ale tę miłość trzeba zobaczyć. Dla tych wszystkich, którzy chodzą w ciemności, to znaczy nienawiści, Jezus mówi: „Ja jestem światłem, jestem miłością, patrzcie na mnie” – podkreślił metropolita łódzki.

