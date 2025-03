Impreza w czasie Wielkiego Postu? Znany ksiądz reaguje

W Kościele katolickim rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Abp Tadeusz Wojda podkreślił, że jest to „czas szczególnej modlitwy, pokuty i przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego”.

„W Środę Popielcową rozpoczniemy zatem niejako czas naszej 40-dniowej pielgrzymki. W tym Roku Jubileuszowym – jak przypomina nam papież Franciszek – ważne, abyśmy stali się nie tylko pielgrzymami, ale przede wszystkim pielgrzymami niosącymi nadzieję” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

„Niech zatem ten okres Wielkiego Postu będzie czasem naszej duchowej pielgrzymki, dzięki której możemy zbliżyć się do Boga, do siebie samego i do drugiego człowieka. W tej duchowej drodze zadbajmy szczególnie o wewnętrzną świątynię naszego serca oraz pamiętajmy o tych najbardziej potrzebujących, odrzuconych, bezbronnych, bezdomnych, którzy szczególnie potrzebują naszego wsparcia – zarówno duchowego, jak i materialnego” – podkreślił abp Wojda.

Impreza w Wielkim Poście? Znany ksiądz zabrał głos

W czasie Wielkiego Postu pojawiają się nie tylko pytania dotyczące podstaw wiary, ale także bardzo praktycznych kwestii. Jeden z użytkowników TikToka wykorzystał tę platformę, by rozwiać swoje wątpliwości. I chociaż pytanie padło w ubiegłym roku, także i w tym może powrócić.

Internauta zapytał ks. Sebastiana Picura, czy w Wielkim Poście może zorganizować imprezę z okazji 18. urodzin. „Jeśli masz na myśli zabawę taneczną, to należy postarać się o dyspensę” – odpowiedział ksiądz, którego na TikToku obserwuje dziś ponad 880 tys. internautów. „Zachęcam też do świadectwa i powstrzymania się od tańca lub do organizacji po Wielkim Poście. Życzę Ci Bożego błogosławieństwa” – podsumował w krótkim nagraniu.

