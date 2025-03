Środa Popielcowa 2025. Czy trzeba iść do kościoła? Kogo obowiązuje post?

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu. W tym roku wypadnie 5 marca. – Wielki Post to sprzyjający czas, by zbliżyć się do Pana Boga, by od Niego zaczerpnąć siłę i odwagę do dalszej drogi. Jednak, by móc to uczynić, należy zatrzymać się i uspokoić swoje wnętrze, które zwykle zanurzone jest w ferworze codziennych spraw oraz pochłaniających nas wydarzeń, także tych polityczno-społecznych – mówił rok temu ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Środa Popielcowa 2025. Czy trzeba iść do kościoła?

Ks. Gęsiak podkreślił także, że w czasie Wielkiego Postu organizowane są nabożeństwa, które sprzyjają prowadzeniu refleksji nad własnym życiem. – Nabożeństwa pasyjne, rekolekcje, dni skupienia, ćwiczenia duchowe mają być dla nas pomocą w poznaniu i zagłębieniu się w Bożą miłość, która najpełniej objawiła się na Krzyżu. Świadomi miłości, jaką Bóg nas obdarzył, możemy łatwiej otworzyć się i zwrócić ku Niemu, a przez to starać się Go w tej miłości naśladować – kontynuował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Środa Popielcowa nie jest świętem nakazanym i w związku z tym nie ma obowiązku uczestniczenia tego dnia we mszy świętej. W czasie ich odprawiania będzie miał miejsce szczególny obrzęd, a księża będą posypywać głowy wiernych popiołem, co stanowi symbol rozpoczętego czasu pokuty.

Post ścisły w Środę Popielcową. Kogo obowiązuje?

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dotyczy wiernych, którzy ukończyli 14 lat, a post ścisły (zgodnie z którym można spożyć trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta) wszystkich w przedziale wiekowym od 18 do 60 lat.

