Arcybiskup o spowiedzi dzieci. „Lekarstwo na lęk”

Petycja trafiła do izby niższej pod koniec ubiegłego roku. Czeka na rozpatrzenie przez Sejm. Psycholodzy wielokrotnie wypowiadali się w kontekście spowiadania dzieci, że może wyrządzić im szkodę. Przykładem może być tu profesor Katarzyna Popiołek ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – w jej opinii wrażliwsi nieletni „mogą zostać zranieni na całe życie” – jak wskazała w rozmowie z „Wysokimi Obcasami”. Jeśli chodzi o rodziców pociech, które przystępują do pierwszej komunii, którą poprzedza spowiedź, zaapelowała, by „nie posyłali” ich do konfesjonałów.

Część bardziej liberalnych duchownych podziela takie podejście, a część nie. A co sądzi o tym arcybiskup Galbas, który jest metropolitą warszawskim?

Abp Galbas: Na tej samej zasadzie należałoby wprowadzić zakaz wizyt dzieci u dentysty

„Nie wiem, jakie są realne szanse ustanowienia takiego prawa – mam nadzieję, że żadne” – powiedział w e-mailu dla dziennika „Rzeczpospolita”. Wskazał, że wprowadzenie zakazu wyróżniałoby Polskę na tle świata – bylibyśmy jedynym krajem, który zastosowałby takie ograniczenie. Abp Galbas nie wątpi, że w konfesjonale dzieci mogą spotkać się z niewłaściwymi zachowaniami księży-spowiedników. Ale w takim razie – jak stwierdził – należałoby też „wprowadzić zakaz wizyt dzieci u dentysty, bo tam przeżywają prawdziwy ból i poważną traumę”. Przywołał tu swoje własne doświadczenie z dalekiej przeszłości. „Pamiętam moją pierwszą spowiedź i pierwszą wizytę u dentysty. Ta druga była nieskończenie trudniejsza” – ocenił.

W opinii metropolity sakrament pokuty i pojednania dla wiernych jest – w duchowym rozumieniu – doświadczeniem uwalniającym. „Dobrze przeżyta spowiedź jest doskonałym lekarstwem na lęk. Jest dobrym sposobem na chore poczucie winy, na samooskarżanie się czy samopotępianie” – zapewnia.

Przypomniał, że dzieci przygotowywane są na sakrament za zgodą opiekunów prawnych – rodziców, a duchowni są odpowiednio przygotowani, by pełnić funkcje spowiedników. „Podnoszenie kwalifikacji” w tym kontekście „jest jednym z najczęstszych tematów kursów formacyjnych dla księży” – zaznaczył.

Abp Galbas jest za odrzuceniem dokumentu, który w grudniu trafił do Sejmu. Wyraził też nadzieję, że petycja nie zamieni się w ustawę i nie będzie procedowana, by – po akceptacji parlamentarzystów (izby niższej i wyższej – Senatu) wylądować na biurku prezydenta. Powinna trafić „do kosza” – pisze.

Petycja ws. zakazu spowiedzi. „RP (...) ma prawo żądać (...) od władzy (...) ochrony dziecka przed przemocą”

Autorzy petycji wnioskują o zakaz spowiedzi osób nieletnich zarówno w Kościele katolickim, jak i innych Kościołach (między innymi w starokatolickich czy polskich i w prawosławiu).

„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją” – czytamy w dokumencie, udostępnionym na stronie internetowej dziennikarz Rafała Betlejewskiego.

