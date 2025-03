Stan zdrowia papieża Franciszka. Nowy komunikat Watykanu

Papież Franciszek trafił do rzymskiej Polikliniki Gemelli w związku ze zdiagnozowanym zapaleniem oskrzeli, które przerodziło się w zapalenie płuc. Hospitalizacja papieża trwa już ponad dwa tygodnie, a Watykan kilka razy dziennie publikuje komunikaty o stanie zdrowia Ojca Świętego. W najnowszym z nich, który został wydany w poniedziałek rano, podano jedynie, że papież dobrze wypoczął w nocy.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Komunikat Watykanu

Nieco więcej informacji udostępniono poprzedniego dnia. W biuletynie medycznym poinformowano, że stan papieża jest stabilny, a Franciszek nie miał gorączki i nie było konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej.

Jednocześnie zaznaczono, że ze względu na „złożoność obrazu klinicznego” niemożliwe jest jednoznaczne przedstawienie dalszych rokowań. Watykan poinformował, że papież uczestniczył we mszy świętej wraz z osobami, które się nim opiekują, a potem odpoczywał i modlił się.

Papież zwrócił się do wiernych. „Czuję całą waszą serdeczność i bliskość”

Mimo problemów zdrowotnych papież pozostaje aktywny. Franciszek przygotował przesłanie na niedzielną modlitwę Anioł Pański, a w jednym z fragmentów listu odniósł się do swojego stanu zdrowia i pobytu w rzymskiej klinice. „W sercu odczuwam »błogosławieństwo«, które kryje się w słabości, ponieważ to właśnie w takich chwilach uczymy się jeszcze bardziej ufać Panu. Jednocześnie dziękuję Bogu za to, że dał mi możliwość dzielenia się, w ciele i duchu, losem tak wielu chorych i cierpiących” – napisał papież.

Franciszek podziękował za modlitwy w jego intencji, które „wznoszą się do Pana z serc tak licznych wiernych z wielu części świata”. „Czuję całą waszą serdeczność i bliskość, a w tym szczególnym czasie czuję się jakby »niesiony« i wspierany przez cały Lud Boży. Dziękuję wam wszystkim!” – podkreślił Ojciec Święty, a na koniec zapewnił: „ja także modlę się za was”.

Papież Franciszek w szpitalu, „alert" w Watykanie. Ekspert: Wszystko jest możliwe

Jaką decyzję podejmie papież? Ks. prof. Nęcek: On sam będzie to dobrze wiedział