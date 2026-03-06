Szefowa MEN ma problem. Musi przeprosić. Chodzi o głośny podręcznik

W piątek 6 marca Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w procesie, który prof. Wojciech Roszkowski, autor podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość, wytoczył Barbarze Nowackiej. Na jego mocy szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej musi przeprosić za słowa, że na każdej stronie wspomnianej publikacji są kłamstwa – podała Polska Agencja Prasowa.

Szefowa MEN musi przeprosić za głośną wypowiedź. Chodzi o podręcznik prof. Roszkowskiego

Prof. Wojciech Roszkowski stał na stanowisku, że Barbara Nowacka takim stwierdzeniem naruszyła jego dobra osobiste i zażądał od minister edukacji przeprosin oraz roszczenia w wysokości 1 tys. zł za każdą stronę podręcznika, czyli łącznie 512 tys. zł. Szefowa MEN utrzymywała, że jej słowa nie powinny być odbierane dosłownie, a użyte przez nią sformułowanie należy traktować w kategorii „licentia poetica” (łac. swoboda poetycka – red.).

Jak podała PAP, Nowacka została zobligowana do opublikowania przeprosin na kanale Platformy Obywatelskiej w serwisie YouTube. Ma na to siedem dni od uprawomocnienia się wyroku. Szefowa MEN ma zapłacić prof. Roszkowskiemu 1,3 tys. zł „tytułem kosztów procesu”, a prof. Roszkowski z tego samego powodu musi zapłacić Nowackiej 10,8 proc. zł. Jak poinformował portal rmf24.pl, mec. Maciej Ślusarek, obrońca Barbary Nowackiej, zapowiedział apelację.

