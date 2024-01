Święto Trzech Króli. „K+M+B” czy „C+M+B”: Który napis na drzwiach jest poprawny?

Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele katolickim obchodzona jest 6 stycznia. W Polsce ten dzień nazywa się też świętem Trzech Króli. Pierwotnie upamiętniało ono jednocześnie pokłon Mędrców, chrzest Jezusa i cud w Kannie Galilejskiej, jako symbole Epifanii, czyli objawienia się Boga całemu światu. W późniejszych wiekach drugie i trzecie wydarzenie otrzymały własne, przypisane sobie niedziele.

Czy w Trzech Króli trzeba iść do kościoła?

W 2024 roku uroczystość Objawienia Pańskiego wypada w sobotę. Dlatego ustawowy dzień wolny od pracy odbiera się w innym terminie. Czy jednak tego dnia trzeba uczestniczyć we mszy świętej, skoro kolejnego dnia jest niedziela, w którą katolicy co tydzień mają obowiązek uczestnictwa w mszy świętej?

Uroczystość Trzech Króli jest świętem nakazanym. Oznacza to, że uczestnictwo w mszy świętej dla wyznawców Kościoła katolickiego jest obowiązkowe. Brak uczestnictwa w nabożeństwie tego dnia oznacza popełnienie grzechu ciężkiego.

„K+M+B” czy „C+M+B”?

Zgodnie z przyjętą tradycją tego dnia święci się w kościołach kredę oraz kadzidło. Po mszy świętej okadza się mieszkanie, ponieważ według wierzeń w ten sposób można się uchronić od nieszczęść. Z kolei kredy używa się do znaczenia drzwi domów lub mieszkań.

Wielu katolików wierzy, że zwyczaj pisania kredą na drzwiach pochodzi jeszcze ze Starego Testamentu. W księdze Wyjścia znajdziemy bowiem fragment, w którym Bóg nakazał Izraelitom naznaczyć drzwi swoich domów krwią baranka, dzięki czemu uniknęli oni kary Bożej.

Na większości drzwi naszych domów znajdziemy napis „K+M+B oraz datę”. Jest to nawiązanie do tradycyjnych imion mędrców, którzy przybyli ze Wschodu – Kacpra, Melchiora oraz Baltazara. Innym wariantem jest napis „C+M+B oraz data”. To z kolei oznacza Christus mansionem benedicat (Chrystus mieszkanie błogosławi). Jak od lat podkreśla polski episkopat, obie wersje są prawidłowe.

Błędna z kolei jest wersja ze znakiem „=”, czyli napis „K+M+B = 2023” lub „C+M+B =2023”. Znaki „+” pomiędzy literami nie są plusami, tylko krzyżami, które są znakiem błogosławieństwa. Znak „=” jest więc bezsensowny, ponieważ to nie jest równanie matematyczne.

Orszaki Trzech Króli

Symbolami święta jest historia opisana w Ewangelii św. Mateusza, według której magowie, czyli Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. W Ewangelii nie ma podanej ich dokładnej liczby.

W tradycji katolickiej Mędrcy nazywani są także królami i noszą symboliczne imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Magowie-mędrcy ze wschodu uosabiają wyznawców sąsiednich religii, którzy szukają i przyjmują Dobrą Nowinę. Jeden z nich jest też od XIV wieku symbolicznie przedstawiany jako osoba czarnoskóra, co ma symbolicznie podkreślić, że Bóg objawił się całemu światu.

Z tego powodu w święto Trzech Króli w wielu miejscach w Polsce urządza się uroczyste orszaki trzech króli, w których występują egzotyczne zwierzęta i aktorzy przebrani w królewskie stroje.

